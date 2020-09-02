Анна Нетребко встретит день рождения на сцене Мариинского театра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Народная артистка России Анна Нетребко встретит свой день рождения на исторической сцене Мариинского театра. Звезда мировой оперы исполнит партию Татьяны в опере "Евгений Онегин", сообщается в среду в на странице театра "ВКонтакте".

"В свой день рождения, 18 сентября, великолепная Анна Нетребко исполнит партию Татьяны в опере "Евгений Онегин" на исторической сцене Мариинского театра. В главных ролях Алексей Марков (Евгений Онегин), Сергей Скороходов (Ленский), Михаил Петренко (Князь Гремин)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что произведение Петра Чайковского по пушкинскому роману в стихах будет показано в постановке Юрия Темирканова 1982 года. О дате открытия продаж билетов и имя исполнительницы партии Ольги театр объявит позднее.

Текущий сезон 2019/2020 завершится 6 сентября, Следующий сезон 7 сентября театр начнет показом премьеры оперы "Снегурочка" Римского-Корсакова в постановке Анны Матисон.

Мариинский театр, приостановивший работу для публики с 18 марта, первым среди российских федеральных театров открыл двери для зрителей. Первый концерт с соблюдением санитарных норм состоялся на Новой сцене 20 июня в рамках фестиваля "Звезды белых ночей". С 16 июля принимать публику начал Концертный зал театра, а с 1 августа открылась его историческая сцена. С момента возобновления работы на площадках театра состоялось свыше 110 событий.