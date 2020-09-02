Театр Маяковского в новом сезоне поставит спектакли по Мольеру, Розову и Уайльду

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Московский академический театр им. В. Маяковского в среду объявил планы на новый 98-й сезон. В числе предстоящих премьер были названы постановки по произведениям Жана-Батиста Мольера, Оскара Уайльда, Виктора Розова, передает корреспондент ТАСС.

В этом году театр не проводил традиционный сбор труппы, чтобы обезопасить коллектив. Презентация прошла в среду для представителей СМИ с участием руководства театра, режиссеров и народных артистов Светланы Немоляевой, Евгения Симонова, Игоря Костолевского и Анатолия Лобоцкого.

"Сегодня мы открываемся нашей премьерой прошлого сезона "Старший сын". Дальше начинаем играть в сентябре только на основной сцене. В конце сентября у нас будет несколько спектаклей на сцене на Сретенке. А с октября мы утвердим полный репертуар и будем играть и на большой сцене, и на новой и на Сретенке", - сказал директор театра Александр Стульнев.

Премьера "Старшего сына" состоялась в январе 2020 года, постановку осуществил Анатолий Шульев. Главную роль исполняет Игорь Костолевский.

Директор отметил, что театр должен был за пять месяцев карантина показать 171 спектакль. "На них должны были прийти более 67 тыс. человек. <...> Чисто практически мы потеряли больше 135 млн рублей, которые могли заработать", - поделился он.

Премьеры 2020-2021

О репертуарных планах театра рассказал его художественный руководитель Миндаугас Карбаускис. Он подчеркнул, что театр намерен выпустить те спектакли, которые начинали ставить еще до карантина. "Это "Дикарка" Островского и Соловьева в постановке Юрия Борисовича Иоффе, мы ее покажем 29 сентября на сцене на Сретенке", - рассказал худрук.

"В конце октября на сцене на Сретенке мы собираемся выпустить спектакль "Семейный альбом" по пьесе Томаса Бернхарда", - продолжил Карбаускис. Он отметил, что театр покажет первую в России постановку пьесы "На покой" (Vor dem Ruhestand), которую он сам и ставит. "Это спектакль не для всех. <...> Он довольно мизантропический, слишком правдивый. Он касается темы фашизма, его оправдания, лицемерия перед собой и другими", - описал он. В постановке заняты Михаил Филиппов, Евгения Симонова и Галина Беляева.

По словам Карбаускиса, затем будет студенческий спектакль по Виктору Розову "В день свадьбы" на малой сцене. В этом году завершается курс режиссера в ГИТИС. Планируется, что около десяти человек пополнят труппу театра. В постановке педагога курса, режиссера Анастасии Имамовой будут заняты как студенты мастерской, так и артисты "Маяковки".

Дальше последуют две постановки на большой сцене. Первую - комедию "Как важно быть серьезным" по Оскару Уайльду - представит Анатолий Шульев на большой сцене. Одну из главных ролей исполнит народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. Она рассказала, что работает в театре уже больше 60 лет, и для нее очень важно после снятия карантина вновь выйти на сцену. "Конечно, я страдаю, когда вижу пустые места в зале, но все-таки желание быть на сцене для меня сильнее", - отметила она. Премьерный спектакль станет пятой работой Шульева в Театре Маяковского.

Карбаускис рассказал, что театр выпустит две комедии. "В апреле, я надеюсь, появится версия Дмитрия Быкова инсценировки "Школа жен" по Мольеру. Ее выпустит молодой режиссер, выпускник курса Хейфеца в ГИТИС этого года - Максим Меламедов. Он становится новым штатным режиссером театра им. В. Маяковского", - отметил худрук. Это первая работа Меламедова на сцене "Маяковки", а главную роль исполняет народный артист России Анатолий Лобоцкий.

Гастрольная программа Театра Маяковского начнется с Благовещенска, куда труппа поедет на 12 и 13 сентября в рамках фестиваля "Золотая маска". Будет показана постановка Леонида Хейфеца "Пигмалион" по Бернарду Шоу. Премьеру этого сезона "Дикарку" представят 20 сентября на IV Всероссийском фестивале "Театральное Прихоперье". Спектакль "Таланты и поклонники" будет сыгран в Смоленске 26 ноября.