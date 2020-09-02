Умер бывший солист "Ласкового мая" Александр Прико

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико умер после длительного лечения в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в среду солист группы Юрий Шатунов на своей официальной странице в Instagram.
"От всего сердца соболезную по поводу безвременной кончины Саши Прико", - написал Шатунов.
2 августа продюсер группы Андрей Разин сообщил, что Александр Прико в тяжелом состоянии поступил во 2-е терапевтическое отделении городской больницы Святого Георгия Победоносца в Санкт-Петербурге, где он в последнее время жил с семьей и работал.
"Ласковый май" - советская и российская популярная музыкальная группа, которая появилась в 1980-е годы. Визитной карточной группы стала песня "Белые розы", написанная основателем группы Сергеем Кузнецовым и исполненная солистом Юрием Шатуновым.