Умер бывший солист "Ласкового мая" Александр Прико

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико умер после длительного лечения в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в среду солист группы Юрий Шатунов на своей официальной странице в Instagram.

"От всего сердца соболезную по поводу безвременной кончины Саши Прико", - написал Шатунов.