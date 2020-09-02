Директор Пушкинского музея сообщила, что крыша здания нуждается в реконструкции

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Крыша здания Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени А. С. Пушкина требует внимательного отношения во время дождей, так как она давно не реконструировалась. Об этом журналистам в среду сообщила директор музея Марина Лошак.

"С крышей у нас не все в порядке. Во время дождей у меня все рабочие сидят под крышей. Это такое место, что материал там легко рвется", - сказала Лошак.

Лошак добавила, что во время сильных ливней расширенный состав рабочих направляется под своды крыши и в подвалы. "Все очень подготовлены и стараются быть максимально вовлеченными", - отметила директор музея. Лошак пояснила, что ремонтные работы не проводились с 1960-х годов, крыша нуждается в реконструкции. "Она не течет, но когда что-то происходит сверху, нужно быть очень аккуратными", - сказала она.

Ранее в Новой Третьяковке на Крымском валу в одном из выставочных залов произошла протечка крыши, его затопила дождевая вода. Причиной протечки стал одномоментный прорыв изношенной ливневой канализации, которая не выдержала напора сильного дождя. После этого министр культуры России Ольга Любимова поручила проверить состояние всех подведомственных учреждений Минкультуры.