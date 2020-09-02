Нетребко, Мацуев и Башмет выступили на концерте к 75-летию окончания Второй мировой войны

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Музыканты, оперные певцы Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и Ильдар Абдразаков, а также альтист Юрий Башмет и пианист Денис Мацуев приняли участие в концерте, посвященном 75-летию окончания Второй мировой войны. Программа под названием "Россия - миру" прошла на сцене Концертного зала им. Чайковского в Москве.

"Мессендж этого концерта, в первую очередь, память. Но это концерт за жизнь, концерт-радость. И потрясающие музыканты - участники концерта ассоциируются с праздником", - сказал в беседе с журналистами Мацуев.

Нетребко и Эйвазов специально прилетели из Вены в Москву. "Нас было достаточно сложно привезти, потому что нужны специальные разрешения. Подключились все: и правительство Москвы, и Министерство культуры, и Денис Мацуев", - рассказал тенор. "Главное, что наши дорогие исполнители откликнулись на это предложение", - отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Мацуев назвал программу вечера "фестивалем любимой музыки". "Что у каждого из этих выдающихся музыкантов на душе, то они и поют и играют", - пояснил он. "Я думаю, что под конец программы все останутся довольны, счастливы, будут улыбаться, это самое главное", - заметила Нетребко.

В сопровождении Государственного академического симфонического оркестра России им. Е. Ф. Светланова и маэстро Александр Сладковский за дирижерским пультом прозвучали отрывки из опер "Алеко" Сергея Рахманинова, "Адриана Лекуврер" Франческо Чилеа, песня Агустина Лара "Гранада", композиции Эрнесто де Куртиса и Эльдо ди Лаззаро. Зрители подолгу не отпускали аплодисментами Нетребко со сцены после каждого номера сопрано. Мацуев выбрал Третий концерт Людвига ван Бетховена, Башмет - сочинения Камиля Сен-Санса.

Организатором вечера выступили "Росконцерт" и Московская филармония.

Памятная дата

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года вторжением нацистской Германии в Польшу, завершилась с разгромом и оккупацией милитаристской Японии силами союзных держав 2 сентября 1945 года.

В апреле 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.