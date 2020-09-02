Библиотеку литературы Древней Руси выбрали книгой года

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Премия "Книга года" назвала лауреатов, победителем в главной номинации стала Библиотека литературы Древней Руси в 20-и томах Санкт-Петербургского издательства "Наука". Торжественная церемония награждения победителей конкурса прошла в день открытия 33 Московской международной книжной ярмарки в Центральном выставочном зале "Манеж", передает корреспондент ТАСС.

"Победила работа, которая велась десятилетиями, - Библиотека литературы Древней Руси в 20-и томах. Мне кажется, это заслуженная победа, это большой труд, фундаментальная работа, базис для всех авторов, всей литературы", - отметил руководитель Роспечати Михаил Сеславинский.

По информации организаторов, в 2020 году было принято решение изменить список номинаций конкурса "Книга года". Так, лауреаты выбирались как в уже существующих категориях "Проза года", "Поэзия года", "Art-книга" и "Искусство книгопечатания", Humanitas, так и в новых - "Детям XXI века", "Поколение Z", "Non-fiction". Была добавлена также специальная номинация, приуроченная к 75-летнему юбилею Великой Победы - "День Победы".

В номинации "Проза года" награда была вручена Максиму Замшеву за роман "Концертмейстер" издательства "Азбука-Аттикус". В категории "Поэзия года" победил сборник Олега Чухонцева "И звук и отзвук: из разных книг".

Победителем в номинации "Детям XXI века" была названа книга "Транссиб. Поезд отправляется" Александры Литвиной. Специальный диплом в этой номинации получил Альберт Лиханов за роман в повестях "Дети Победы". В категории произведений для подростков - "Поколение Z" - была отмечена серия книг "Рассказы Волчка". Среди произведений серии - сборники рассказов "Внутри что-то есть", "Поворот", "Письмо с подснежником", "Голос древнего моря", "Ты - моя тайна", "Чертополох у воды".

В категории Humanitas лучшей была выбрана книга Захара Прилепина "Есенин: Обещая встречу впереди". А автобиографическая работа Вениамина Смехова "Жизнь в гостях" была отмечена специальным дипломом.

Non-fiction и искусство

Популярная энциклопедия "Якутский холод", подготовленная издательством "Бичик", стала лауреатом номинации Non-fiction. Награду в этой номинации вручал заместитель министра культуры РФ Максим Ксензов. "У меня немного двойственное чувство. В министерстве культуры я отвечаю за цифровизацию и кинематографию - казалось бы, две конкурирующие с книгой формы. Но в этом году мы увидели, что все форматы имеют право на жизнь и только дополняют друг друга", - сказал он.

Серия "Материалы к биографии" издательства "Красный пароход" выиграла в номинации "ART-книга". В серии вошли произведения "Воспоминания: Материалы к биографии художника Владимира Конашевича", "Этюды об искусстве. Материалы к биографии художника" Татьяны Мавриной, "Первый из группы "13": Дневники. Размышления об искусстве: Материалы к биографии художника" Владимира Милашевского.

В категории "Искусство книгопечатания" было выбрано произведение "Остров Сахалин. Факсимильное воспроизведение и оптико-электронная реконструкция рукописи" Антона Чехова, отпечатанная в московской организации "Новые решения".

Лауреатом номинации "День Победы" стал "Суд народов" Александра Звягинцева. Жюри вручило специальный диплом создателям портала "Война и жизнь", приуроченного к 75-летию окончания Великой Отечественной войны. Авторы - проект Arzamas и Сбербанк Премьер.

В 2020 году на национальный конкурс "Книга года" поступило более 400 книг от 102 издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Вологды, Казани, Кирова и других городов России.