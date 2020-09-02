Венецианский кинофестиваль впервые за последние 11 лет открылся показом итальянской ленты

ВЕНЕЦИЯ, 2 сентября. /ТАСС/. 77-й Венецианский кинофестиваль официально открыли в среду в ходе торжественной церемонии, на которой состоялось награждение почетным "Золотым львом Святого Марка" за вклад в кинематограф британской актрисы Тильды Суинтон. Актриса представит на Лидо, где традиционно проходит смотр, экранизацию пьесы Жана Кокто "Человеческий голос" (The Human Voice) испанца Педро Альмодовара, в которой сыграла главную роль.

Торжественная церемония началась с исполнения музыки Эннио Морриконе для фильма Серджо Леоне "Однажды в Америке"(С'era una volta in America, 1984). Дирижировал сын недавно умершего композитора.

На открытии впервые за последние 11 лет показали итальянскую картину Даниэля Лукетти "Фамильный узел" (Lacci), экранизировавшего одноименный роман Доменико Старноне, вышедший в 2017 году. История о несчастливом браке рассказана через детали и переплетения историй персонажей в исполнении известных итальянских актеров. Тема семейных отношений, несмотря на разнообразный характер работ Лукетти, является излюбленным предметом его творческого размышления. "В последнее время мы опасались, что кино может исчезнуть. А в итоге на карантине оно стало лучом света. Сегодня мы точно знаем, что невозможно представить нашу жизнь без фильмов, сериалов, романов", - сказал режиссер.

Председатель жюри основного конкурса актриса Кейт Бланшетт назвала чудом проведение нынешнего фестиваля. Смотр дает надежду на скорое возвращение к жизни до пандемии. Как отмечают местные обозреватели, этот "почти нормальный" фестиваль может войти в историю сразу по нескольким причинам. Во-первых, в отсутствие голливудских знаменитостей на первый план вновь выйдет авторское кино, а фестиваль может определить дальнейшие тенденции развития всего мирового кинематографа. Во-вторых, в этом году внимание уделено работам женщин-режиссеров. Среди 18 лент основного конкурса восемь выполнены женщинам. И, наконец, в Венеции, куда на открытие приехали художественные руководители основных европейских фестивалей, вынужденно отмененных или урезанных, может родиться новая формула фестивального движения, направленного на помощь и продвижение киноиндустрии общими усилиями.

Церемония открытия фестиваля в этом году транслировалась в итальянских кинозалах, в стриминге на нескольких платформах, а также в дополнительном зале Дворца кино под открытом небом, сооруженном для приема публики из-за сокращения вдвое мест в основном помещении. Из-за мер по недопущению распространения коронавируса в этом году было решено отменить традиционный гала-прием по случаю открытия фестиваля.