В Москве завершился кинофестиваль "Будем жить"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Итоги кинофестиваля "Будем жить" подвели в Москве. Всего за семь дней зрители увидели 31 картину, сообщил в среду на закрытии президент фестиваля, Народный артист РФ Евгений Герасимов.

"Сегодня мы подводим итоги нашего фестиваля. Он прошел хорошо, выбрать победителя было непросто, жюри долго совещались по этому поводу. Еще не может не радовать, что в этом году было много премьер, которые смогли посмотреть любители отечественного кино", - сказал Герасимов.

Он добавил, что количество зрительских мест на ежегодном кинофестивале "Будем жить" в Москве, которое было уменьшено в связи с эпидемиологической ситуацией, организаторы компенсировали большим числом площадок.

"В связи с коронавирусной инфекцией мы ограничили количество мест в зрительном зале, не смотря на это площадок было достаточно много. Показы шли в парках, кинотеатрах Москино, на Поклонной горе. Можно сказать, что мы компенсировали количество зрителей большим числом площадок", - сказал Герасимов.

По его словам, на данный момент организаторы не готовы назвать общее число зрителей, которые пришли на фестиваль. Однако популярность мероприятия из года в год растет.

По решению членов жюри победителем фестиваля "Будем жить" в 2020 году стала полнометражная картина "Ярды" режиссера Андрея Корытко. На втором месте "Отряд Таганок", и на третьем - "Фарида".

О фестивале

Ежегодный московский кинофестиваль "Будем жить" проходил с 26 августа по 2 сентября. В этом году он приурочен к Дню российского кино и Году памяти и славы. Всего за неделю гости и жители Москвы смогли увидеть 31 картину, 11 из них - премьеры 2020 года. В программу конкурса вошли картины из игрового полнометражного, короткометражного, документального кино.

Фестиваль проводится с 2011 года. В первые годы он представлял собой смотр работ молодых кинематографистов. С 2016 года фестиваль включил в себя программы полнометражного игрового и анимационного кино и стал одним из крупнейших киносмотров, проводимых в Москве. В программе фестиваля было представлено 150 фильмов на 99 московских площадках.