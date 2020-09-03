Музей Востока открывает первую персональную выставку Егише Татевосяна

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Государственный музей Востока представит экспозицию "Егише Татевосян", приуроченную к 150-летию со дня рождения художника. Это будет первая персональная выставка художника в Москве, сообщили в пресс-службе.

"На выставке будет представлено около 50 живописных и графических работ Татевосяна, его великолепные живописные этюды, произведения художников его окружения: Елизаветы Кругликовой, Александра Головина, а также документы и фотографии, выполненные в путешествиях Леонидом Кандауровым и самим Татевосяном, который также увлекался и стереофотографией. Ряд материалов ранее не экспонировался", - сообщили в пресс-службе.

В музее отметили, что это будет первая персональная выставка художника в Москве. Однако при жизни он был участником выставок объединений "Мир искусства" и "Товарищество передвижных художественных выставок".

Зрители увидят произведения из Музея Востока, музея-заповедника В. Д. Поленова, фонда Марджани и частных собраний.

Егише Татевосян является одним из выдающихся мастеров изобразительного искусства конца XIX века - первой трети ХХ века. Он родом из города Вагаршапате, Армения. Живописи обучался в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, в частности, у Василия Поленова.

Татевосян был увлечен библейскими и евангельскими темами и искал новые возможности для их пластического воплощения. На выставке в Музее востока значительная часть материалов отражает тесные контакты ученика и учителя. Эти взаимоотношения не прервались даже с отъездом Татевосяна в Тифлис, где художник много сил отдавал преподавательской и организаторской работе. В том числе художник стал одним из учредителей "Общества армянских художников" в Тифлисе и был избран его первым председателем.