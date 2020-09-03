Выставка "Письмо. 75 слов о войне" открывается в Музее Москвы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Выставка "Письмо. 75 слов о войне", приуроченная к 75-летию Победы, открывается в Музее Москвы в четверг. Раз в неделю в пространстве выставки будут проходить перформансы с участием студентов Российской академии театрального искусства - ГИТИС, сообщила ТАСС генеральный директор музея Анна Трапкова.

Выставка рассказывает об одной из главных трагедий прошлого столетия через свидетельства очевидцев: фронтовую переписку, личные записи и воспоминания москвичей. Для экспозиции собрано более 90 писем.

"Достаточно сложно делать выставки, построенные на документах, понятными и привлекательными. Зритель с трудом воспринимает пожелтевшие листки бумаги, ему сложно прочувствовать уникальность каждого документа. Мы понимали, что самое важное в проекте "Письмо. 75 слов о войне" - тексты. Тех, кто уходил на фронт, воевал, тех, кто писал родителям своих погибших товарищей", - отметила собеседница агентства.

Она добавила, что организаторы постарались воссоздать на выставке атмосферу города того времени и "оживить" голоса тех людей - участников войны, героев писем. "Так возникла структура выставки: пространство, созданное архитектором Алексеем Трегубовым, населяют герои видео Андрея Сильвестрова. Раз в неделю мы будем показывать перформансы с участием актеров ГИТИСа, которые будут читать письма. Таким образом, посетитель, который будет двигаться по маршруту, созданному режиссером Филиппом Виноградовым, сможет прочувствовать и "прожить" строки военных писем", - заключила Трапкова.

Спектакль можно будет увидеть в выставочном пространстве каждое воскресенье в 15:00 и в 17:00 в течение всего периода работы выставки. В постановке примут участие студенты выпускного курса актерского и режиссерского факультетов Российского института театрального искусства - ГИТИС, мастерских народного артиста СССР Владимира Андреева и народного артиста РФ Леонида Хейфеца.

Накануне в музее открылась ещё одна выставка к 75-летию Победы - "Борис и Ольга Игнатович. Два лица войны". Она показывает события 40-х годов прошлого столетия глазами двух фотографов, брата и сестры. В экспозиции представлено около 200 снимков. Среди них - репортажи Бориса Игнатовича с Калининского фронта, его снимки из серии "Партизаны Брянщины", фото празднования 800-летия Москвы и портреты маршалов Победы. В части экспозиции, посвященной Ольге Игнатович - ее фотографии из Германии и освобожденной Польши, снимки из концлагерей Майданек и Освенцим, не выставлявшиеся ранее, документальные фотографии солдатского быта и фронтовых подвигов.