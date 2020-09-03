Любимова заявила, что претензии наследников Цоя к фильму Учителя должны решаться в суде

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Претензии наследников лидера группы "Кино" Виктора Цоя к фильму Алексея Учителя следует решать в судебном порядке, Министерство культуры РФ выдало прокатное удостоверение на законном основании. Об этом сообщила в четверг журналистам министр культуры РФ Ольга Любимова.

"В установленные сроки продюсеры подали в Минкультуры документы и все необходимые материалы, никаких нарушений законодательства обнаружено не было, и в соответствии с постановлением правительства мы обязаны были выдать прокатное удостоверение для этого релиза. Если сегодня возникают какие-то претензии, например, со стороны наследников к продюсерам, то они должны решаться в судебном порядке", - сказала министр.

Сын Виктора Цоя Александр 1 сентября опубликовал на своей странице во "ВКонтакте" копию письма на имя президента РФ Владимира Путина, в котором он от лица наследников музыканта публично высказывает позицию о фильме "Цой", готовящемся к выходу в широкий прокат. В частности, в тексте указано, что наследники считают картину "порочащей доброе имя Виктора Цоя и его близких" и ранее неоднократно высказывали свои возражения против содержания рабочих материалов фильма режиссеру. В письме, датированном 28 августа, также содержится просьба об организации проверки по обстоятельствам, изложенным в документе.

Режиссер Алексей Учитель сообщал, что удивлен обращением наследников. По его словам, фильм создавался с большим уважением к памяти музыканта. Он подчеркнул, что в ленте излагается вымышленная история, в нем нет актера, который играет музыканта, а главным действующим лицом является другой человек.

Сюжет картины

К разработке сценария Учитель приступил почти 10 лет назад вместе с драматургом Александром Гоноровским, а финальная версия сценария написана молодым сценаристом Саввой Минаевым. Ранее фильм носил рабочее название "47". Съемки картины проходили в Латвии, Санкт-Петербурге, Калининградской и Псковской областях. Главные роли сыграли Евгений Цыганов, Паулина Андреева, Марьяна Спивак, Игорь Верник.

В фильме будут показаны вымышленные события июля и августа 1990 года. Сообщалось, что главным героем является водитель автобуса, в который врезался "Москвич" Цоя, и в силу обстоятельств именно ему предстоит отвезти гроб с телом музыканта из Латвии в Ленинград. В автобусе - все близкие музыканта, которые не знают, что за рулем находится второй участник роковой аварии. На экране не будет актера, играющего Цоя, образ будет складываться из деталей, реплик и эмоциональных реакций других героев.

Премьеру фильма переносили несколько раз: изначально прокат должен был начаться с 27 августа, потом - с 3 сентября. На прошлой неделе режиссер объявил, что дату выхода картины вновь было решено поменять, новая пока не названа. Учитель также сообщил, что сын Цоя Александр отреагировал на фильм неоднозначно и попросил изменить имена героев.