Театральные залы можно будет заполнять до 70% с середины сентября

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Возможную заполняемость театральных залов разрешат увеличить до 70% с середины сентября. Об этом сообщила в четверг статс-секретарь - замминистра культуры РФ Алла Манилова, выступая на видеоконференции министров культуры стран БРИКС.

"Сейчас у нас заполняемость залов на 50%. Минкультуры договорилось с санитарными службами, с санитарными врачами, нам разрешают с середины сентября на 70% [заполнение] с сохранением ношения масок и перчаток", - сказала Манилова.

Массовые мероприятия, в том числе работа концертных залов, были запрещены в России с середины марта для борьбы с распространением коронавируса. Московская мэрия разрешила с 1 августа возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов, в которых не более 3 тыс. посадочных мест, при заполняемости не более чем на 50%.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 26 млн человек, свыше 863 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 009 995 случаев заражения, выздоровели 826 935 человек, умерли 17 528. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.