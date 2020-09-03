Фотовыставка о жизни столицы во время пандемии откроется на ВДНХ 5 сентября

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Фотовыставка "Москва. Герои", посвященная жизни столицы во время пандемии коронавируса, пройдет с 5 сентября по 5 октября на главной аллее ВДНХ в Москве, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе комитета по туризму столицы.

"В День города на Главной аллее ВДНХ откроется фотовыставка "Москва. Герои", рассказывающая о людях, на которых держалась жизнь города в период самоизоляции. Экспозиция, организованная столичным комитетом по туризму, будет доступна для всех желающих с 5 сентября по 5 октября", - рассказали в ведомстве.

Проект объединяет работы пяти известных фотографов: Алексея Киселева, Марго Овчаренко, Георгия Пинхасова, Арсена Ревазова и Нанны Хайтманн.

"Все мы помним, как в конце марта в Москве был введен режим самоизоляции и ограничений. Выходить из дома можно было, чтобы сходить в магазин, аптеку, поликлинику или для выгула собаки, а тем временем город продолжал жить усилиями тех людей, без которых было не обойтись. Фотовыставка - это своего рода свидетельство уникального исторического момента и признательность тем людям, героям, которые продолжали работать во время пика пандемии в столице. Она объединяет взгляды пяти разных фотографов, каждый из которых предлагает свой анализ и наблюдение событий, которые происходили в это непростое время", - процитировали в пресс-службе куратора выставки Нину Гомиашвили.

В экспозицию вошли 70 снимков столицы и ее жителей. Посетители смогут увидеть лица медиков, круглосуточно сражавшихся за жизнь пациентов, а также кадры, запечатлевшие жизнь обычных людей, привыкающих к новым реалиям.

Экспозиция основана на материалах документального фотопроекта "Герои нашего времени", доступного на медиаплатформе москвастобой.рф. В знак благодарности всем, кто своим трудом помог городу пережить период пандемии, сервис такси и доставки Gett стал партнером проекта, взяв на себя комфортную и безопасную транспортировку фотографов к месту съемок.

Фотовыставка на Главной алее ВДНХ откроется с соблюдением всех необходимых требований и дополнительных мер безопасности для гостей выставки.