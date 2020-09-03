МТС Медиа и "Среда" начали совместное производство сериалов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. МТС Медиа и продюсерская компания "Среда" объявили о старте производства сериального контента, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе МТС Медиа.

"В 2020-2021 годах МТС Медиа и продюсерская компания "Среда" произведут семь совместных проектов, первые три из них уже на стадии производства", - рассказали в пресс-службе, отметив, что сериалы будут показаны на платформе онлайн-кинотеатра МТС ТВ.

В производстве находятся три проекта, в их числе "Хрустальный" - остросюжетная психологическая драма, основанная на реальных событиях. В главной роли снимается актер Артем Васильев, известный широкой аудитории по проектам "Звоните Ди Каприо", "Невский".

Также началось производство сериала "Коса" о серийном убийце. Премьера проекта намечена на 2021 год. Третий проект - "Сцены из супружеской жизни" - драмеди в формате 18+. Премьера запланирована на следующий год.

"Я вижу большое будущее у нашего партнерства, и оно не про количество, а про качество. "Коса" - это очень крутой проект. Уверен, что наши с Иваном Самохваловым сопродюсеры проекта Максим Полинский и Николай Булыгин доведут его до уровня их предыдущих с нами сериалов - "Метод", "Мажор", "Троцкий", - цитирует пресс-служба основателя компании "Среда" Александра Цекало.

МТС Медиа - дочерняя компания Группы МТС, развивающая ее медиа-активы и телевизионные продукты, которые включают IPTV, кабельное и спутниковое телевизионное вещание, распространение и производство контента, управление киностудией "Кинополис".