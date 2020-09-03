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БРИКС

Центр культур стран БРИКС откроется в Москве в 2021 году

Центр откроют на базе Библиотеки иностранной литературы имени Рудомино

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Центр культур стран БРИКС будет создан в 2021 году на базе Библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино в Москве. Об этом сообщила в четверг статс-секретарь - замминистра культуры РФ Алла Манилова, выступая на видеоконференции министров культуры стран БРИКС.

"Прозвучало несколько предложений относительно открытия центров БРИКС друг у друга. В 2021 году мы намерены открыть такой центр культур на базе нашей знаменитой Библиотеки иностранной литературы имени Рудомино", - сказала Манилова.

Замминистра культуры отметила, что создание центра будет идти в контакте с представителями культуры стран БРИКС.

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