Кинофестиваль стран БРИКС пройдет в рамках ММКФ с 1 по 7 октября

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Показы кинофестиваля стран БРИКС пройдут с 1 по 7 октября в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Об этом сообщила в четверг статс-секретарь - замминистра культуры РФ Алла Манилова, выступая на видеоконференции министров культуры стран БРИКС.

"С 1 по 7 октября пройдет и кинофестиваль стран БРИКС, он тоже претерпит изменения. Кинопоказы БРИКС пройдут в очном формате в рамках Московского Международного кинофестиваля", - сказала Манилова.

При этом кинофорум, посвященный сотрудничеству между странами БРИКС в области кино, состоится 7 октября в режиме онлайн из-за пандемии коронавируса. "Мы приложим все усилия, чтобы эти мероприятия прошли на высоком уровне и стали яркой страницей истории культурной жизни БРИКС", - подчеркнула замминистра.

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) планировалось провести весной, но из-за пандемии его перенесли на осень. Смотр запланирован на 1-8 октября 2020 года. Церемонии открытия и закрытия, а также показы картин пройдут при соблюдении норм Роспотребнадзора. Количество гостей в этом году сократится, при этом журналисты смогут бронировать билеты на показы онлайн, чтобы не создавать очередей в кассу.