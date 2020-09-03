В Калининграде разрисовали граффити форт "Король Фридрих I" во время съемок фильма

КАЛИНИНГРАД, 3 сентября. /ТАСС/. Форт №8 "Король Фридрих I" конца XIX, входивший в оборонительное кольцо Кенигсберга (ныне Калининград) и признанный объектом культурного наследия регионального значения в 2007 году разрисовали граффити во время съемок фильма в Калининграде. Факт подтвержден представителями региональной Службы охраны памятников, сообщил ТАСС в четверг руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

"Представители кинокомпании организовали съемки, которые обернулись разрисовкой граффити его стен. Сегодня на место выезжали представители Службы охраны памятников, факт нанесения изображений на стены подтвердился. Сейчас с кинокомпанией решается вопрос по устранению изображений", - сказал Лысков, отметив, что нарушителям может грозить ответственность по статье УК РФ "Вандализм".

Не уточнив о какой именно компании идет речь, собеседник агентства сообщил, что ее представители обращались в региональную Службу охраны памятников за разрешением на проведение съемок на территории форта, но получили отказ. Он был мотивирован тем, что сам форт находится в частном пользовании, а его состояние таково, что находиться в нем "просто небезопасно". Несмотря на это компания вышла на собственника сооружения и получила разрешение на проведение съемок. Сейчас представители нарушителя обещают очистить стены форта от граффити своими силами, добавил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области.

Форт "Король Фридрих I" построен в 1894 году и назван в честь прусского короля Фридриха I. В годы Великой Отечественной войны, по замыслу немецкого командования, прикрывал железную и шоссейную дороги на Эльблонг (вошел в состав Польши по итогам Второй мировой войны). Гарнизон форта капитулировал в первой половине 7 апреля 1945 года, в плен сдались 154 солдата и 30 офицеров.

23 марта 2007 года постановлением правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года форт получил статус объекта культурного наследия регионального значения.