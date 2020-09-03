В Нижнем Новгороде пройдут выставки медиаискусства в рамках фестиваля Intervals Teaser

ТАСС, 3 сентября. Фестиваль Intervals Teaser пройдет в Нижнем Новгороде в сентябре-октябре 2020 года. На нем будут представлены выставки медиаискусства и образовательная программа, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства региона.

"Организаторы международного фестиваля аудиовизуального искусства Intervals при участии "Центра 800" проведут событие Intervals Teaser. Оно войдет в событийную программу 800-летия Нижнего Новгорода и пройдет в три этапа: 24-27 сентября, 1-4 и 8-11 октября", - отмечается в сообщении.

В рамках фестиваля в различных городских локациях будут проходить выставки медиаискусства. Инсталляции российских и мировых медиахудожников будут показаны на фасаде гостиницы "Октябрьская", в первом павильоне Нижегородской ярмарки, на Ромодановском вокзале, на набережной Федоровского.

"Текущий 2020 год был очень тяжелым для индустрии медиаискусства, и Intervals Teaser - поддержка медиахудожников, позитивный прогноз на будущее для наших зрителей и анонс фестиваля Intervals-2021", - отметила куратор фестиваля Intervals Teaser Ксения Чеховская.

Образовательная программа фестиваля, включающая в себя три лекции, пройдет в онлайн-формате.