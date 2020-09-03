Рязанский театр драмы отменил два спектакля из-за недостаточной продажи билетов

ТАСС, 3 сентября. Рязанский областной театр драмы отменил показ спектаклей 6 и 10 сентября в связи с недостаточной продажей билетов. В администрации учреждения связывают ситуацию, в том числе, с боязнью зрителей заразиться коронавирусом, сообщается в четверг на странице театра "ВКонтакте".

"К сожалению, мы вынуждены отказаться от показа спектакля 6 сентября "Чисто женская логика" и 10 сентября "Вышел ангел из тумана". Отменяем спектакли, потому что не удалось продать достаточное количество билетов на эти даты. Мы разделяем ваши опасения посещать массовые мероприятия. И все же, просим поддержать нас и приходить в театр", - сообщается на странице театра.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе театра, учреждение открыло сезон 27 августа премьерой спектакля "Мы не одни, дорогая!", из-за пандемии перенесенной с марта 2020 года. Постановку показывали три дня подряд, многие зрители купили билеты на постановку еще в прошлом сезоне. При этом зрительный зал был заполнен менее, чем на половину.

"Возможно, люди боятся пандемии, возможно, нет денег. Несколько факторов думаем, что здесь сыграли свою роль. В сентябре мы поставили в афишу популярные, кассовые спектакли, любимые зрителями, поэтому это не те спектакли, которые сложно продать", - уточнили ТАСС в пресс-службе театра, добавив, что в дальнейшем также возможны отмены спектаклей.

Рязанский государственный ордена "Знак Почета" областной театр драмы является одним из старейших в России, основан в 1787 году. С рязанской сценой связана судьба основателя знаменитой династии актеров Малого театра П. М. Садовского. Здесь выступали К. С. Станиславский, Ф. И. Шаляпин, М. Петипа, писатель В. Гиляровский.