ТАСС представил в Петербурге выставку об испанских добровольцах, защищавших Ленинград

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС представило в четверг в Санкт-Петербурге мультимедийную выставку об испанских добровольцах, которые вместе с советским народом воевали против немецко-фашистских захватчиков и в тылу врага в ходе Ленинградской битвы в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент ТАСС. Экспозиция объединяет разрозненные до недавнего времени, а также вновь выявленные документальные свидетельства об участии испанцев в этом сражении.

"Уже шесть лет Санкт-Петербургский региональный информационный центр ТАСС занимается научной работой по увековечению памяти испанских интернационалистов, сражавшихся на защите нашего города. Мы посчитали необходимым те научные изыскания, научные статьи и книги, которые издавал ТАСС по этому вопросу, вывести за рамки сугубо научного интереса для испанистов, для военных историков и представить на очень значимой площадке нашего города в формате мультимедийной выставки, в формате, понятном каждому человеку, особенно молодому", - сказал на пресс-конференции в преддверии открытия выставки в историческом парке "Россия - моя история" руководитель отдела корпоративных коммуникаций Санкт-Петербургского РИЦ ТАСС Станислав Вязьменский.

Более 150 испанцев, опытных бойцов, прошедших гражданскую войну в Испании 1936-1939 годов, и испанских детей войны старшего возраста, воспитывавшихся в ленинградских детских домах, защищали с оружием в руках город на Неве. "Нам удалось выявить - и эта работа по выявлению испанских детей войны продолжается - 79 фамилий", - сказал Вязьменский. Перечень этих имен, фотографии и известные на сегодняшний день данные из их биографии представлены в историческом парке.

Об экспозиции

В экспозиции представлены материалы, рассказывающие о бойцах советско-испанского партизанского отряда особого назначения им. К. Е. Ворошилова под командованием Франциско Гульона, добровольцах Ленинградской армии народного ополчения и летчиках. Многие документы демонстрируются впервые. Выставка находится в экспозиции зала "Санкт-Петербург" и будет постоянно пополняться, отметили организаторы.

Частью экспозиции также стал подготовленный в рамках спецпроекта ТАСС фильм "Сказки в бомбоубежище", который рассказывает о буднях детей, воспитателей и учителей в годы блокады Ленинграда. "Нам показалось очень логичным вплести [этот проект в канву выставки], потому что многие испанские дети войны, которые приезжали в Советский Союз в 1937-1938 годах, находились в том самом детском возрасте, в котором находятся герои фильма. Самые младшие испанцы (а они жили в Пушкине в двух детских домах) - им было по 3-4 годика", - рассказал Вязьменский.

"Надеемся, что выставка даст стимул для продолжения исследований, архивной работы, чтобы в прошлом нашей страны не осталось павших без вести, без имени, не осталось белых пятен", - сказала на открытии председатель Испанского центра в Москве Мария-Тереса Касеро.

Организаторами выставки стали исторический парк "Россия - моя история", информационное агентство России ТАСС, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Испанский центр в Москве, Ассоциация летчиков-республиканцев (Испания).

Передача артефактов и закладка капсулы времени

На открытии выставки руководитель петербургского поискового отряда "Линия фронта" Алексей Колодезников преподнес в дар историческому парку инсталляцию в виде фрагмента раскопа с подлинными артефактами, обнаруженными на местах сражений в Карелии, на Синявинских высотах, на Невском пятачке. Инсталляция получила название "У войны нет национальности", поскольку включенные в нее объекты, по словам Колодезникова, могли принадлежать любому - как испанскому, так и русскому добровольцу. Это фрагмент винтовки Мосина, расколотый прямым попаданием пули щиток пулемета Максим, граната с осколочным чехлом, солдатский медальон, личная кружка бойца, пехотная лопатка и многое другое.

Поисковый отряд "Доброволец - Политех", действующий на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, передал генеральному консулу Королевства Испания Феликсу Вальдесу рамку с артефактами, принадлежавшими Антонио Суаресу, испанскому бойцу из числа ленинградских добровольцев, воевавшему в составе 3-й Фрунзенской дивизии народного ополчения в годы войны. Его останки были обнаружены отрядом 6 мая этого года в Карелии. "Мы хотели бы передать вам эту рамку с реликвиями из далекого 1941 года. Здесь карандаш, здесь монета, здесь записка, написанная рукой [Суареса]. Мы очень хотели бы вас попросить оказать содействие в поиске родных Антонио в Испании и, если это получится, передать им эту рамку", - сказал представитель университета, обращаясь к генконсулу.

Ранее в четверг на площадке исторического парка также состоялась торжественная закладка капсулы времени, посвященная 75-й годовщине окончания Второй мировой войны и Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Послание, адресованное молодежи, составлено ветеранами войны, тружениками тыла, жителями блокадного Ленинграда, ветеранами труда. Предполагается, что капсула будет вскрыта в 2045 году, когда будет отмечаться столетняя годовщина Победы.