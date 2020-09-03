"Международные недели музыки" пройдут в Архангельской области с 9 октября по 1 ноября

ТАСС, 3 сентября. Фестиваль Arkhangelsk Music Weeks ("Международные недели музыки") с участием более 200 артистов пройдет в Архангельской области с 9 октября по 1 ноября. В программу проекта войдут концерты музыки различных стилей, выставки, конференции и спектакли, сообщили в четверг в пресс-службе Поморской филармонии.

"Международные недели музыки" пройдут с 9 октября по 1 ноября уже во второй раз - в этом году на 10 площадках в пяти городах Архангельской области состоится 20 крупных концертов, спектаклей, выставок, конкурсов и конференций. На фестиваль приедут более 200 музыкантов и специальных гостей", - рассказали в пресс-службе.

"Международные недели музыки" проходят в Архангельской области при финансовой поддержке Министерства культуры РФ. Проект объединит в себе фестивали "Международные дни джаза в Архангельске" и "Беломор-Буги", где дают площадку не самым известным, но интересным рок-музыкантам из регионов России и других стран, а также музыкально-театральную программу Поморской филармонии.

Несмотря на пандемию коронавируса, на фестивале появятся и зарубежные артисты. Так, в рамках джазового направления концерты дадут музыканты из Сирии и Австрии. Концерт органной музыки в кирхе даст органист главного собора Будапешта Габор Надь. Совместно с Архангельским филармоническим камерным оркестром в Архангельскую область приедут звезды классической музыки - Борис Андрианов (виолончель), Никита Борисоглебский (скрипка) и Лукас Генюшас (фортепиано). В рамках проекта "Поколение звезд" они дадут концерты в Няндоме, Мирном, Вельске, Каргополе и Октябрьском.

Новую музыкальную волну на неделях музыки представят группы Shortparis, "Хмыров", "Петля Пристрастия" и "АИГЕЛ". Гостей фестиваля ждут и необычные коллаборации. "Симфонический оркестр из 60 музыкантов выйдет на сцену вместе с легендарной группой "Кино", которая возвращается в Архангельск спустя 30 лет, чтобы исполнить оркестровые версии своих главных хитов. Тема рок-музыки не ограничивается концертами - в рамках фестиваля откроется первая в истории художественная выставка об архангельской рок-сцене конца 80-х - начала 90-х от Центра социальных инноваций в сфере культуры Архангельска", - рассказали в филармонии.

Театральная программа

В Архангельск с программой "Совместные действия", составленной из неизданной прозы и поэзии Людмилы Улицкой и редко исполняемых сочинений классических композиторов, приедут сама писательница и пианистка Полина Осетинская. Тему музыкально-литературных вечеров продолжит литературно-джазовый спектакль "Как таскали пианино" писателя и драматурга Виктора Шендеровича с джаз-квинтетом Brill-Jazz под руководством народного артиста РФ Игоря Бриля.

Впервые с гастролями в Поморье приедет "Гоголь-центр" - спектаклем Василия Зоркого "Мне 30 лет" о жизни 30-летних, их надеждах, проблемах и попытках самоопределения "Международные недели музыки" в Архангельске подойдут к концу.

"В рамках фестиваля также состоится финал проекта Arkhangelsk Music Search. Это первый в городе масштабный проект, который сведет талантливых исполнителей с продюсерами и представителями лейблов России и зарубежья. Он стартовал 1 марта, а к концу июня было получено 70 заявок от исполнителей со всей страны", - отметили в пресс-службе.