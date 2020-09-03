Концертом Мацуева открылся фестиваль "Территория мира - территория музыки" в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 3 сентября. /ТАСС/. Концертной программой "Классика и джаз. Денис Мацуев и друзья" с участием пианиста-виртуоза Дениса Мацуева открылся музыкальный фестиваль "Территория мира - территория музыки". Концерт состоялся на острове им. Иммануила Канта после завершения его реконструкции, длившейся семь месяцев. Он прошел под открытым небом перед средневековым кафедральным собором.

"Я очень рад тому, что мы приехали сегодня сюда к вам в это, действительно, очень странное время. Этот концерт, я уверен, будет одним из первых в возрождении концертной жизни в Калининграде, тем более в таком абсолютно магическом месте", - сказал музыкант, обращаясь к зрителям, и начал свое выступление рапсодией в стиле блюз Джорджа Гершвина.

Вместе с Мацуевым на сцену вышли известные столичные музыканты, постоянные участники его джазовых концертов: заслуженный артист России Андрей Иванов (контрабас) и лауреат международных конкурсов Александр Зингер (ударные), а также многие другие представители этого направления в музыке.

Фестиваль 2020 года стартовал на обновленной территории. По данным областных властей, в рамках благоустройства в парковой зоне на острове им. Иммануила Канта проложено более километра новых прогулочных дорожек. На центральной аллее расширены комфортные тротуары, использовано 110 тонн брусчатки. Убраны торговые палатки за собором и установлены современные павильоны, планируется обустройство детской зоны и 12 цветников.

"Мы сегодня так празднично снова открываем остров Канта после больших работ по благоустройству - это только первый этап, будем продолжать и дальше. Мы все скучали по музыке, мы все скучали по острову, и сегодня у нас такое первое свидание после продолжительной разлуки", - сказал на открытии фестиваля губернатор области Антон Алиханов.