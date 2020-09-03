Малый театр посвятил премьеру спектакля "Большая тройка (Ялта-45)" памяти Бориса Клюева

Клюев умер 1 сентября на 77-м году жизни, он проработал в Малом театре более 50 лет.

"Театр открывает сезон, мне очень приятно, что моей премьерой - "Большой тройкой". Там блистательные актеры, все наши народные артисты России. Роль председателя Совета Народных Комиссаров СССР Иосифа Сталина играет Василий Бочкарев, премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля играют Борис Невзоров и Валерий Афанасьев. На роль президента США Франклина Рузвельта у нас два исполнителя в афише - Владимир Носик и Борис Клюев. Мы посвятили сегодня спектакль памяти Бориса Клюева, потому что он замечательно репетировал Рузвельта, роль была сделана абсолютно. Он до последнего боролся, все надеялись, что он выкарабкается, но сегодняшнюю премьеру играет Владимир Носик", - сказал ТАСС режиссер спектакля.

О спектакле

Спектакль получил два названия "Большая тройка" и "Ялта-45", которые говорят о том, что речь в постановке пойдет о Ялтинской конференции, где встретились лидеры трех ведущих держав антигитлеровской коалиции. "Поскольку у нас название "Большая тройка", а Ялта стоит уже ниже, речь идет о трех ключевых фигурах - Сталин, Черчилль и Рузвельт, которые тогда решали судьбу мира. До конца войны оставалось совсем немного и нужно было обозначить приоритеты", - поделился режиссер.

В основу спектакля легла пьеса шведского драматурга Лукаса Свенссона. "Свенссон многое нашел в архивах, что в СССР долгое время было засекречено. Эта фактура нам показалась интересной, поскольку это не только переговоры, а именно закулисная часть. Что там происходило ночами, как они готовились к утренним встречам. Мне кажется, это самое интересное для зрителей - что происходит за кулисами глобальных по значимости событий", - считает Житинкин.

Намерением режиссера было показать, что главы трех государств взяли на себя большую ответственность. "Нас волновала внутренняя мотивация наших героев, принимающих судьбоносные решения, - пояснил собеседник агентства. - Никто не верил, что этой тройке удастся договориться, потому что каждый тянул в свою сторону. Но им всем троим была нужна победа. Мы посвятили спектакль Победе и играем его в день окончания Второй мировой войны".

Спектакль начинается с хроники, зритель видит ролик о Ялтинской конференции, который показывали в кинотеатрах того времени. Сталин произносит фразу: "Самое главное - обеспечить хотя бы на полвека стабильный мир на Земле, чтобы не было новой мировой войны". Как пояснил режиссер, это послание для публики: "Мы, зрители, понимаем, что уже прошло не полвека, а 75 лет. И хотя они не знали, что будет дальше, свою миссию они выполнили", - отметил он.

Житинкин также подчеркнул, что на всех показах Малого театра обеспечивается абсолютная безопасность для зрителей. "Мы измеряем температуру на входе, рассадка соответствующая." Он отметил, что в театре проходит дезинфекция, вентиляция обеспечивает обеззараживание воздуха. "Зрителям на наших спектаклях будет комфортно", - информировал он.