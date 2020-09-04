Юбилейный фестиваль "Архстояние" открывается в "Никола-Ленивце"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Пятнадцатый фестиваль лэнд-арта "Архстояние" пройдет в калужском арт-парке "Никола-Ленивец" 4-6 сентября, а его главной темой станет лень. Хедлайнером выступит художник Игорь Шелковский с арт-объектом "Красный лес", сообщила ТАСС продюсер фестиваля Юлия Бычкова.

"Лень созидательная, лень разрушающая, тянучая и прекрасная - где, как не в Никола-Ленивце, испытать все оттенки этого состояния. Ведь даже в названии места есть слово "лень". Чтобы как следует разобраться и исследовать безделье, мы пригласили известных художников: Игоря Шелковского - одного из главных представителей нонконформизма второй половины XX века, Алексея Луку и Ивана Горшкова", - рассказала собеседница агентства.

Шелковский возведет при поддержке Музея AZ "Красный лес" - масштабную конструкцию из деревянных брусьев, выкрашенных в ярко-красный цвет. Они будут вразнобой выстроены вдоль 30-метрового моста, соединяющего старую и новую территории парка. Арт-объект станет самым большим проектом мастера вне музейных стен. Алексей Лука представит "Дом художника" - жилище на краю оврага, построенное из заборов, кровли, наличников и других находок из соседних деревень, Иван Горшков - "Беседку", мифическую конструкцию из сварного железа, населенную странными персонажами.

Звуки и запахи лени

Также участниками "Архстояния" станут авторы арт-резиденции 2019/2020. Театральный режиссер и художница Элина Куликова специально для "Архстояния" создала парфюмерную инсталляцию с запахами и даже звуками лени: храпом, чавканьем, бессмысленным свистом, скрипом дивана и другими.

Степан Владовский и Мария Левченко установят красный занавес, как в советском ДК. Проходя через него, гости фестиваля смогут почувствовать себя как зрителями, так и актерами. Николай Голиков и Владимир Ермаченков покажут перформанс "Симбионт", во время которого человек станет частью музыкального инструмента, подчиняющегося алгоритму. Еще один проект - инсталляция "Игры в корни" соосновательницы арт-сообщества "YRA!" Кати Финкельштейн. По словам организаторов, эта работа "поможет хотя бы ненадолго сбежать от привычных действий и ежедневной рутины".

"К этому добавили инсталляции от участников нашей арт-резиденции, театральные перформансы от Юрия Квятковского, музыку, экскурсии - программа такая насыщенная, что вы найдете себе занятие на все три дня фестиваля. Но не ставьте целью увидеть всю юбилейную программу, доверьтесь своей лени и увидите, куда она вас приведет", - добавила Бычкова.

О фестивале

"Архстояние", основанное художником и скульптором Николаем Полисским, проводится в Калужской области с 2006 года. За это время на территории парка "Никола-Ленивец" возведено более 100 арт-объектов, которые создали архитекторы из Франции, Нидерландов, Германии и России. Основная цель фестиваля - развитие современной архитектуры и искусства.