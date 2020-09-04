Мариинский театр покажет премьеру оперы Римского-Корсакова "Снегурочка"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Опера "Снегурочка" Николая Римского-Корсакова по сказке Александра Островского пополнила репертуар Мариинского театра. Премьера спектакля пройдет в пятницу на фестивале "Звезды белых ночей" в оригинальной постановке режиссера Анны Матисон.

По ее мнению, "Снегурочка" только кажется простым сюжетом, "но как только начинаешь разбираться, приходится очень быстро отказаться от мысли, что перед нами детская сказка".

"Находясь в рамках сказочного пространства, мы говорим о вещах, заложенных во втором, третьем смысловом плане у Островского. Мы сосредоточились на теме противопоставления Снегурочки массе людей. Толпа, в которую они превратились, никак не хочет видеть проблему в себе, ведь гораздо проще найти внешнего врага. Даже если враг - это Снегурочка, явленная людям как шанс на спасение", - представила журналистам свою концепцию Анна Матисон. Это второе ее обращение в Мариинском к наследию Римского-Корсакова. Ранее она поставила здесь оперу "Золотой петушок".

Премьера "Снегурочки" планировалась на апрель, но была отложена из-за пандемии коронавируса. После возвращения к работе театр возобновил репетиционный процесс уже в новых условиях.

Оформили спектакль сценограф Александр Орлов и художник по костюмам Ирина Чередникова, а хореографическую часть выстроили Раду Поклитару и Илья Живой, чьи собственные балеты с успехом идут на сценах театра.

Впервые "Снегурочка" была показана в Императорском Мариинском театре в 1882 году и затем неоднократно появлялась на этой сцене в новых постановочных решениях. Зрители увидят на премьерных спектаклях много молодых солистов труппы. Так, только на партию Снегурочки утверждены пять исполнительниц - Айгуль Хисматуллина, Анна Денисова, Ангелина Ахмедова, Антонина Весенина, Евгения Сотникова. А партию Мизгиря подготовили семь певцов.

Финал сезона

Как сообщила пресс-служба театра, 6 сентября в Мариинском завершится XXVIII Музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей" и театральный сезон 2019/2020.

Фестиваль, открывшийся 20 июня первым в России после вынужденного перерыва, продлился более двух месяцев. За это время на трех площадках Мариинского театра состоялось свыше 110 оперных, балетных и концертных событий.