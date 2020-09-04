Выставка к 110-летию со дня рождения фотокорра ТАСС Наума Грановского открывается в Москве

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Выставка "Москва Наума Грановского 1920-1980", приуроченная к 110-летию со дня рождения фотографа Наума Грановского, более 40 лет проработавшего в ТАСС, открывается в Центре фотографии им. братьев Люмьер в пятницу. Она объединила более 100 работ мастера, рассказали организаторы выставки.

Открытие экспозиции, а также издание новой монографии автора "Наум Грановский. 1920-1980" и запуск сайта фонда Наума Грановского стали подарком москвичам от Центра фотографии и фонда Still Art ко Дню города. "Наверное, это единственный фотограф, который, будучи немосквичом, настолько был влюблен в этот город, настолько он за ним наблюдал и сделал все, чтобы мы, сегодня в нем живущие, могли любоваться этим наследием", - отметила на пресс-показе накануне Наталья Григорьева-Литвинская, шеф-куратор и основатель Центра фотографии им. братьев Люмьер, куратор издания Наума Грановского.

Выставка объединила более 100 работ - это как знаменитые фотографии старой Москвы 20-х годов и сталинского периода, так и менее известные, созданные Грановским в эпоху советского модернизма. Посетители смогут увидеть, как менялась столица и развивалась советская архитектура на протяжении 60 лет. Экспозиция представлена в двух залах. В малом демонстрируются оригинальные авторские отпечатки из коллекции Галереи Люмьер, в большом - ранее не демонстрировавшиеся фотографии эпохи архитектуры советского модернизма.

Куратором выставки выступила куратор фонда Наума Грановского Александра Анисимова. В рамках образовательной программы Елизавета Лихачева, директор Музея архитектуры имени Щусева, проведет экскурсии по выставке. Ранее Григорьева-Литвинская рассказала ТАСС, что выставки Александра Родченко, Владимира Лагранжа и Наума Грановского пройдут в регионах России. В частности, переговоры ведутся с Томском, Владикавказом, Екатеринбургом. Экспозиции будут дополнены образовательной программой. Проект намечен на 2021-2022 годы.

Влюбленный в Москву

Грановский проработал в ТАСС в общей сложности более 40 лет. В конце 1920-х годов приехал в Москву "с одной плетеной корзиной в руке", как он вспоминал позднее. На бирже труда добился направления в "Пресс-клише ТАСС", работал учеником печатника, а затем стал фотокорреспондентом. Современники называли Грановского фотолетописцем Москвы, которая была его главной темой и любовью. Он снимал не только новые городские районы, но и деревни, вкрапленные в городские кварталы, пустыри, как будто догадываясь, что со временем здесь тоже возведут новые здания.

Фотограф приходил на одни и те же улицы и площади, последовательно собирая меняющийся облик Москвы XX века. Многое из того, что Грановский снимал в 60-80-е годы, уже не существует: снесены гостиницы "Интурист" и "Россия", не осталось самого большого в СССР открытого бассейна "Москва" и колеса обозрения в Парке Горького. Эту утраченную Москву также можно увидеть на выставке, которая продлится до 31 октября включительно.