МАМТ открывает сезон оперным концертом из произведений Чайковского

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Московский академический Музыкальный театр (МАМТ) имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко в условиях сохранения всех санитарных норм, предохраняющих от распространения коронавирусной инфекции, в пятницу открывает новый, 102-й по счету, сезон - будет дан оперный гала-концерт из произведений Петра Чайковского, билеты на который полностью раскуплены. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе театра Ирина Горбунова.

"После пятимесячного "антракта", вызванного эпидемией COVID-19, Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко открывает сегодня свой новый сезон гала-концертом "Чайковский. Страсти по опере". При рекомендованной Роспотребнадзором 50-процентной заполняемости зала (а в МАМТе это 500 мест) все билеты на концерт полностью проданы", - сказала пресс-атташе.

По ее словам, в программе прозвучат арии, сцены, оркестровые и хоровые фрагменты из всех опер Чайковского, в числе которых "Воевода" (1868), "Ундина" (1869), "Опричник" (1872), "Евгений Онегин" (1878), "Орлеанская дева" (1879), "Мазепа" (1883), "Черевички" (1885), "Чародейка" (1889), "Пиковая дама" (1890), "Иоланта" (1891). Будет исполнен и дуэт из незавершенной оперы "Ромео и Джульетта", позднее переработанный композитором в одноименную симфоническую Увертюру-фантазию, пояснила собеседница агентства.

Она также процитировала высказывание главного дирижера театра Феликса Коробова по поводу этого вечера.

"Мы живем во времена заштампованного сознания, - считает маэстро, - так привычнее: Моцарт - гений, Пушкин - гений, Чайковский - гений. И, кажется, мы их знаем. Но на самом деле, знаем мы их поверхностно. "Чайковский?" - конечно, слышал! В каждом музыкальном театре идут "Пиковая дама" и "Евгений Онегин", хотя он написал еще девять опер, раз в четыре года вспоминают его Первый фортепианный концерт, хотя есть еще Второй и Третий. В нашем театре идут четыре спектакля на музыку Чайковского - вполне достаточно, чтобы провести мини-фестиваль и поставить "галочку". Но нам хотелось услышать "другого" Чайковского", - сформулировал идею концерта главный дирижер МАМТ.

Пресс-атташе сообщила, что Коробов впервые выйдет на сцену родного театра в звании народного артиста России, которое было присвоено ему в первые недели карантина. "В концерте участвуют и солисты, и хор, и оркестр. При этом наш театральный зал позволил сделать так, что оркестр находится на сцене, а хор располагается в ложах и на бельэтаже. Это не только красиво (и не нарушает требований Роспотребнадзора), но и очень эффектно акустически", - отметила собеседница агентства, добавив, что над сценическим воплощением концерта работали главный художник театра Владимир Арефьев, режиссер Людмила Налетова и главный художник по свету Майя Шавдатуашвили.