Телеканал "Звезда" покажет единственное представление фестиваля "Спасская башня - 2020"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Трансляцию единственного в этом году концерта участников фестиваля "Спасская башня" покажет телеканал "Звезда". Об этом сообщили ТАСС в дирекции фестиваля.

XIII Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", который должен был пройти с 28 августа по 6 сентября, был отменен из-за пандемии. Единственное показательное представление участников состоится 6 сентября на соборной площади главного храма ВС РФ в подмосковном парке "Патриот".

По информации дирекции фестиваля, концерт начнется в 20:00 мск.

"В прямом эфире телеканала "Звезда" все поклонники Международного военно-музыкального Фестиваля "Спасская башня" смогут увидеть и услышать единственное показательное представление участников фестиваля", - сообщили организаторы. В дирекции подчеркнули, что место проведения концерта выбрано не случайно, так как темой фестиваля в этом году был определен 75-летий юбилей Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее в дирекции рассказали, что пролог представления откроет Центральный пограничный ансамбль ФСБ РФ. Впервые с отдельным номером выступит Показательный оркестр МЧС России. От Минобороны России на Соборную площадь выйдут Центральный концертный образцовый оркестр Военно-морского флота России им. Н. А. Римского-Корсакова, Военный оркестр Московского гарнизона и рота почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

Еще одним дебютантом фестиваля станет Сводный оркестр Воздушно-десантных войск. Он выступит вместе с ансамблем песни и пляски ВДВ и ротой почетного караула курсантов Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени генерала армии Маргелова.

Традиционно в концерте примут участие Центральный военный оркестр Минобороны России и оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Халилова с ансамблем барабанщиц Пансиона воспитанниц Минобороны РФ.

Кроме этого, у главного храма ВС РФ покажет свое мастерство Кремлевская школа верховой езды, музыкальное сопровождение выступления будет обеспечивать Московский казачий хор.