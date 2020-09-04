Запросы книг о Гарри Поттере лидируют среди пользователей Avito

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Аналитики сервиса объявлений Avito выяснили, какие книги и пластинки чаще всего разыскивают пользователи площадки, среди лидеров - книги о волшебнике Гарри Поттере и пластинки Pink Floyd. Об этом говорится в сообщении компании, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Самой популярной книгой на платформе стала серия книг о маленьком волшебнике. Запрос "Гарри Поттер" занял первое место в рейтинге", - отмечено в исследовании.

Произведения Джоан Роулинг у российского читателя популярнее книг Стивена Кинга - этот запрос занял второе место, а замыкает тройку запрос "Ведьмак" - цикл книг польского писателя Анджея Сапковского с миллионной фанатской аудиторией по всему миру.

Спрос на книги на сервисе летом вырос на 48% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Аналитики также зафиксировали спрос на виниловые пластинки, летом 2020 года он вырос на 56% по сравнению с тем же периодом в 2019 году. "На первом месте в рейтинге запрос Pink Floyd. Второе место занял запрос Queen. На третьей строчке расположился запрос "Гражданская оборона", - отмечено в сообщении.

В топ самых запрашиваемых исполнителей также попали The Beatles, Metallica, Depeche Mode, Iron Maiden, Led Zeppelin, Deep Purple, Nirvana и Black Sabbath. Среди советских и российских исполнителей больше всего пользователей интересует винил с композициями групп "Кино", "Ария" и "Сектора Газа".

По данным сервиса "Яндекс.Радар", ежемесячная аудитория Avito превышает 50 млн человек.