Около 4,5 млрд рублей направили на подготовку к юбилею Тульского кремля за три года

ТУЛА, 4 сентября. /ТАСС/. Объем финансирования мероприятий по реставрации исторических зданий и общественных пространств в Тульской области во время подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля составил около 4,5 млрд рублей в 2017-2020 годах. Средства выделялись, в том числе по федеральным программам, сообщил губернатор Алексей Дюмин в пятницу в Туле на выездном заседании оргкомитета по подготовке к юбилею крепости, которое провел зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"Проделана очень большая работа по восстановлению культурного наследия. Общий объем финансирования мероприятий за три года составил около 4,5 млрд рублей. Мы достаточно гармонично встраивались в различные программы министерств и ведомств федерального правительства, в том числе в программы развития сельских территорий, развития и поддержки развития исторических поселений, формирование комфортной городской среды", - сказал Дюмин.

В рамках подготовки к юбилею Тульского кремля, по словам Дюмина, завершается реставрация более 70 исторических объектов региона, благоустройство около 50 общественных пространств в Туле и 11 малых городах и поселениях. Вице-премьер РФ отметил, что проделанная в Тульской области работа может служить примером для других регионов, где планируется проводить аналогичные по масштабам мероприятия. "Тульская область во время вот этого трехлетнего периода подготовки показывает пример качественной реализации всего объема мероприятий, очень продуманного с точки зрения управления, выполнения сроков всех мероприятий. Это задает высокую планку, это образцовый проект для того, чтобы его внимательно изучали те, у кого празднования такого масштаба впереди и использовали такие подходы, которые здесь были разработаны и успешно реализованы", - сказал Чернышенко.

Проведение основных мероприятий по празднованию 500-летия Тульского кремля запланированы на 26 сентября, ранее сообщалось, что их пройдут с 25 по 27 сентября. Они будут организованы с соблюдением все требований профилактики распространения коронавирусной инфекции. "Не смотря на то, что текущая эпидемиологическая ситуация внесла коррективы в планы, но должен отметить, что изменение форматов или сроков части культурных мероприятий не отразится, я уверен, на общем празднике", - добавил Чернышенко.

О Тульском кремле

Тульский кремль - памятник оборонного зодчества XVI века. Завершение его строительства в 1520 году и начало создания системы оборонительных укреплений Большой засечной черты имело ключевое значение в истории России. Эта система в XVI-XVII вв. объединила территории нынешних Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Орловской и Белгородской областей. Непрерывная цепь укреплений протянулась более чем на 4 тыс. км, она защищала границы государства от постоянных набегов с юга.

Указ о праздновании 500-летия Тульского кремля президент РФ Владимир Путин подписал 10 ноября 2016 года. В рамках подготовки к юбилею был организован ремонт объектов культурного наследия, началось создание музейного квартала в историческом центре Тулы, благоустройство в исторических городах, в том числе в Чекалине (бывшем Лихвине), Одоеве, Белеве, Дубне, Крапивне и других, которые в разные периоды сыграли важную роль в истории Тульской области. В музейном квартале откроются филиалы Государственного исторического музея, музея-заповедника "Поленово", музея-усадьбы "Ясная поляна", музея-заповедника "Куликово поле", Тульского музея оружия и ряда региональных учреждений культуры.