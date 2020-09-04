Женщины, хаос и инопланетяне: что посмотреть в новом театральном сезоне

После длительной паузы и болезненного простоя театры наконец могут встретиться со своими зрителями, причем многие открывают сезон сразу несколькими премьерами. Залы разрешили с середины сентября заполнять до 70%, но маски и перчатки остаются обязательными. Мы также спешим предостеречь вас от беспечной радости и преждевременного отказа от средств защиты. Ну а от театра предостерегать не будем, потому что выбрали самые интересные и необычные проекты.
UFO
Центр им. Мейерхольда
6 сентября
UFO — это мокьюментари, псевдодокументальный текст. В современном искусстве довольно популярный прием, особенно в кино: вспомните популярные фильмы ужасов, например "Репортаж" или "Паранормальное явление". Зрителям кажется, что все происходит на самом деле, а значит, в это легче поверить.
Главный герой (и автор) путешествует по миру и общается с теми, у кого был контакт с инопланетными существами. Миллионы людей говорят, что видели НЛО, часть из них утверждает, что были ими похищены, но только девять героев могут рассказать правду. Они-то и становятся главными источниками информации.
Это текст и спектакль Ивана Вырыпаева, одного из самых любимых публикой и популярных в профессиональном обществе сегодня драматурга и режиссера. Вырыпаев часто поднимает сложные социальные темы, но подает их довольно просто: иногда как сказку, иногда как легенду, иногда как реальную историю. Тут, кстати, есть еще один интересный момент: поскольку это проект молодой амбициозной команды "Okko Театр" (который, в первую очередь, онлайн-кинотеатр), UFO не просто спектакль — в нем появляются и кинематографические приемы. Потом эту постановку покажут и в онлайн-формате.
"Любимовка"
Фестиваль читок
5–12 сентября
"Любимовка" — масштабный фестиваль, посвященный современной драматургии. Участвовать в нем могут авторы со всего мира, пишущие на русском языке, конкурс максимально открытый, но в программу смотра попадают только лучшие. Именно с "Любимовки" многие авторы начали свою большую карьеру, включая, например, Василия Сигарева и Ивана Вырыпаева.
Если вам кажется, что просто сидеть в зале и слушать, как актеры зачитывают текст, неинтересно, то подумайте еще раз. Каждую читку ставит режиссер, каждый старается придумать что-то необычное и, конечно, проводит работу с актерами. Кроме того, это отличная возможность увидеть, как с языком, с самой формой театральной пьесы, происходит что-то фантастическое. Там, например, были пьесы, написанные по коду ДНК, на основе численного кода и многое другое. Такие проекты представлены во fringe-программе фестиваля.
Разбитый кувшин
Театр Наций
15–16 сентября, 7–8 и 23 октября
Постановка Тимофея Кулябина, одного из самых востребованных российских режиссеров на Западе (он поставил, например, оперу "Риголетто" в Opernhaus Wuppertal в Германии или "На холодном полюсе. Рассказы из ГУЛАГа" в мюнхенском Residenztheater). В Театр Наций он вернулся, чтобы представить одну из самых популярных в Германии комедий, которая чем-то напоминает нашу любимую пьесу Николая Гоголя с немой сценой в конце. В небольшую деревушку приезжает ревизор (Ингеборга Дапкунайте), который занимается проверкой всех судов и процессов. Известие о его визите застигает местного судью Адама врасплох, кроме того, ему рассказывают, что после проверки в соседнем поселении тамошний судья попытался свести счеты с жизнью. Вот тут и начинается переполох.
Бедняге Адаму приходится расследовать дело, где преступник он сам, а чиновница всячески пытается докопаться до правды. Кулябин, который в этом тексте видит и отражение современного мира, пытается через анекдотичные ситуации донести свои мысли до зрителей.
Поле
Театр "Практика"
23 и 24 сентября
"Материнское поле" — текст Чингиза Айтматова о судьбе киргизской женщины, о ее внутренной силе, которая помогла ей преодолеть сложности и несчастья. Одинокая, потерявшая на войне и мужа, и сыновей, она старается не потерять последнее человеческое, что в ней осталось, и бороться с несправедливостью, что окружает ее.
Перед режиссером Мариной Брусникиной стояла непростая задача: заново открыть текст для публики, которая с середины ХХ века успела очень сильно измениться. В спектакле участвуют семь актрис — разных по возрасту, внешности, характерам и темпераментам. И все они будут рассказывать эту эмоционально тяжелую и болезненную, как незажившая рана, историю.
Территория
16 октября — 3 ноября
Уже в 15-й раз международный фестиваль, один из главных поставщиков зарубежного контента у нас в стране, будет радовать публику, причем в этом году появилось и новое кинонаправление. В программу вошли премьеры игровых и документальных картин о театре и современном искусстве.
В афише (как всегда) очень много событий, которые сложно уместить в две недели показов (что уж говорить о двух абзацах этой подборки). Отметить хочется Lorem Ipsum (премьера театра "Практика") — кураторский проект Дмитрия Волкострелова и Ксении Перетрухиной совместно с режиссерами Мастерской Брусникина. Кстати, в основе спектакля как раз один из текстов, который был представлен на фестивале "Любимовка" в 2018 году.
Пьеса состоит из нескольких частей, каждая из которых посвящена своей теме: "Русская классика", "Бизнес и финансы", "Наука и юмор" и так далее. У каждой из них будет свой, один из девяти режиссеров, а какую будут играть — выберут сами зрители перед началом. Кстати, Lorem Ipsum означает текст-бессмыслицу, созданный на заданную тему. Такие штуки часто применяются при программировании или в дизайне. Потому и текст этой пьесы писался драматургом Екатериной Августеняк с помощью генератора текста.
Стоит посмотреть оперу "Книга Серафима" Александра Белоусова. В основе — поэма Уильяма Блейка "Книга Тэль" и глава из романа Достоевского "Бесы". Все строится вокруг страсти, с которой приходится бороться главному герою, только вот эти тексты, разделенные между собой столетиями, это желание преподносят совершенно по-разному. Осторожно: спектакль начинается незаметно и уже в холле театра.
Ну а полная программа есть на сайте фестиваля.
Сын
РАМТ
сентябрь
В Российском академическом молодежном театре уже вовсю идут постановки прошлых сезонов — "Черная курица", "Цветы для Элджернона", "Зобеида" и другие. А также готовится одна из премьер этой осени: спектакль "Сын" режиссера Юрия Бутусова. Это последняя часть трилогии французского драматурга Флориана Зеллера.
Бутусов известен своими постановками текстов Уильяма Шекспира, Бертольда Брехта, Антона Чехова и других классиков. Теперь же он берет современный текст, в котором поднимаются не новые проблемы выбора, внутренних терзаний, стремления остаться человеком, когда вокруг тебя уже ничего человеческого не осталось. Как поступить, когда вокруг тебя исчезает все светлое, за что стоило бы бороться? Разрушить привычный мир, чтобы построить новый, или бороться с несправедливостью до последнего, сохранив все дорогое?
Кадрия Садыкова