Женщины, хаос и инопланетяне: что посмотреть в новом театральном сезоне

После длительной паузы и болезненного простоя театры наконец могут встретиться со своими зрителями, причем многие открывают сезон сразу несколькими премьерами. Залы разрешили с середины сентября заполнять до 70%, но маски и перчатки остаются обязательными. Мы также спешим предостеречь вас от беспечной радости и преждевременного отказа от средств защиты. Ну а от театра предостерегать не будем, потому что выбрали самые интересные и необычные проекты. UFO Центр им. Мейерхольда 6 сентября UFO — это мокьюментари, псевдодокументальный текст. В современном искусстве довольно популярный прием, особенно в кино: вспомните популярные фильмы ужасов, например "Репортаж" или "Паранормальное явление". Зрителям кажется, что все происходит на самом деле, а значит, в это легче поверить.

Описание Сцена из спектакаля "UFO" © Пресс-служба мультимедийного сервиса Okko

Главный герой (и автор) путешествует по миру и общается с теми, у кого был контакт с инопланетными существами. Миллионы людей говорят, что видели НЛО, часть из них утверждает, что были ими похищены, но только девять героев могут рассказать правду. Они-то и становятся главными источниками информации. Это текст и спектакль Ивана Вырыпаева, одного из самых любимых публикой и популярных в профессиональном обществе сегодня драматурга и режиссера. Вырыпаев часто поднимает сложные социальные темы, но подает их довольно просто: иногда как сказку, иногда как легенду, иногда как реальную историю. Тут, кстати, есть еще один интересный момент: поскольку это проект молодой амбициозной команды "Okko Театр" (который, в первую очередь, онлайн-кинотеатр), UFO не просто спектакль — в нем появляются и кинематографические приемы. Потом эту постановку покажут и в онлайн-формате. "Любимовка" Фестиваль читок 5–12 сентября "Любимовка" — масштабный фестиваль, посвященный современной драматургии. Участвовать в нем могут авторы со всего мира, пишущие на русском языке, конкурс максимально открытый, но в программу смотра попадают только лучшие. Именно с "Любимовки" многие авторы начали свою большую карьеру, включая, например, Василия Сигарева и Ивана Вырыпаева.

Описание Читка пьесы Светланы Петрийчук "Финист — Ясный сокол", 2019 год © Пресс-служба фестиваля Любимовка

Если вам кажется, что просто сидеть в зале и слушать, как актеры зачитывают текст, неинтересно, то подумайте еще раз. Каждую читку ставит режиссер, каждый старается придумать что-то необычное и, конечно, проводит работу с актерами. Кроме того, это отличная возможность увидеть, как с языком, с самой формой театральной пьесы, происходит что-то фантастическое. Там, например, были пьесы, написанные по коду ДНК, на основе численного кода и многое другое. Такие проекты представлены во fringe-программе фестиваля. Разбитый кувшин Театр Наций 15–16 сентября, 7–8 и 23 октября Постановка Тимофея Кулябина, одного из самых востребованных российских режиссеров на Западе (он поставил, например, оперу "Риголетто" в Opernhaus Wuppertal в Германии или "На холодном полюсе. Рассказы из ГУЛАГа" в мюнхенском Residenztheater). В Театр Наций он вернулся, чтобы представить одну из самых популярных в Германии комедий, которая чем-то напоминает нашу любимую пьесу Николая Гоголя с немой сценой в конце. В небольшую деревушку приезжает ревизор (Ингеборга Дапкунайте), который занимается проверкой всех судов и процессов. Известие о его визите застигает местного судью Адама врасплох, кроме того, ему рассказывают, что после проверки в соседнем поселении тамошний судья попытался свести счеты с жизнью. Вот тут и начинается переполох.

Описание Репетиция спектакля "Разбитый кувшин" © Ира Полярная/Пресс-служба Театра Наций

Бедняге Адаму приходится расследовать дело, где преступник он сам, а чиновница всячески пытается докопаться до правды. Кулябин, который в этом тексте видит и отражение современного мира, пытается через анекдотичные ситуации донести свои мысли до зрителей. Поле Театр "Практика" 23 и 24 сентября "Материнское поле" — текст Чингиза Айтматова о судьбе киргизской женщины, о ее внутренной силе, которая помогла ей преодолеть сложности и несчастья. Одинокая, потерявшая на войне и мужа, и сыновей, она старается не потерять последнее человеческое, что в ней осталось, и бороться с несправедливостью, что окружает ее.

Описание Режиссер Марина Брусникина (третья справа на переднем плане) и актрисы спектакля "Поле" © Пресс-служба театра "Практика"

Перед режиссером Мариной Брусникиной стояла непростая задача: заново открыть текст для публики, которая с середины ХХ века успела очень сильно измениться. В спектакле участвуют семь актрис — разных по возрасту, внешности, характерам и темпераментам. И все они будут рассказывать эту эмоционально тяжелую и болезненную, как незажившая рана, историю. Территория 16 октября — 3 ноября Уже в 15-й раз международный фестиваль, один из главных поставщиков зарубежного контента у нас в стране, будет радовать публику, причем в этом году появилось и новое кинонаправление. В программу вошли премьеры игровых и документальных картин о театре и современном искусстве. В афише (как всегда) очень много событий, которые сложно уместить в две недели показов (что уж говорить о двух абзацах этой подборки). Отметить хочется Lorem Ipsum (премьера театра "Практика") — кураторский проект Дмитрия Волкострелова и Ксении Перетрухиной совместно с режиссерами Мастерской Брусникина. Кстати, в основе спектакля как раз один из текстов, который был представлен на фестивале "Любимовка" в 2018 году.

Описание Сцена из оперы "Книга Серафима" © Олимпия Орлова/Пресс-служба Электротеатра

Пьеса состоит из нескольких частей, каждая из которых посвящена своей теме: "Русская классика", "Бизнес и финансы", "Наука и юмор" и так далее. У каждой из них будет свой, один из девяти режиссеров, а какую будут играть — выберут сами зрители перед началом. Кстати, Lorem Ipsum означает текст-бессмыслицу, созданный на заданную тему. Такие штуки часто применяются при программировании или в дизайне. Потому и текст этой пьесы писался драматургом Екатериной Августеняк с помощью генератора текста. Стоит посмотреть оперу "Книга Серафима" Александра Белоусова. В основе — поэма Уильяма Блейка "Книга Тэль" и глава из романа Достоевского "Бесы". Все строится вокруг страсти, с которой приходится бороться главному герою, только вот эти тексты, разделенные между собой столетиями, это желание преподносят совершенно по-разному. Осторожно: спектакль начинается незаметно и уже в холле театра. Ну а полная программа есть на сайте фестиваля. Сын РАМТ сентябрь В Российском академическом молодежном театре уже вовсю идут постановки прошлых сезонов — "Черная курица", "Цветы для Элджернона", "Зобеида" и другие. А также готовится одна из премьер этой осени: спектакль "Сын" режиссера Юрия Бутусова. Это последняя часть трилогии французского драматурга Флориана Зеллера.

Описание Репетиция спектакля "Сын" © Пресс-служба РАМТ