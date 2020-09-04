В Якутии 25 сельских домов культуры обновят оборудование и проведут ремонт до 2022 года

ЯКУТСК, 4 сентября. /ТАСС/. Сельские дома культуры в Якутии получат новое оборудование и проведут ремонт до 2022 года по федеральному проекту "Единой России" - "Культура малой родины". Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального Минкультуры.

"Сельские дома культуры Якутии получат федеральное финансирование на развитие и укрепление материально-технической базы. Сумма поступлений из федерального бюджета составит 26,8 млн рублей, 2,3 млн рублей выделит республика", - говорится в сообщении.

Субсидии получат 25 муниципалитетов, средства будут предоставлены с 2020 года и на плановый период до 2022 года. "20 муниципалитетов планируют укрепить материально-техническую базу, пять - провести ремонт зданий", - добавили в пресс-службе.

Получатели субсидии определяются на конкурсных условиях. Одно из главных требований состоит в том, чтобы местные муниципалитеты софинансировали укрепление материально-технической базы домов культуры. Также учреждение должно показывать достижения на всероссийских и республиканских конкурсах, рост количества участников самодеятельности.

Федеральный партийный проект "Культура малой Родины" направлен на поддержку и повышение качества работы учреждений культуры. Проект призван разнообразить культурный досуг жителей и расширить возможности для дополнительного образования, осуществляя поддержку юных дарований. По проекту реализуются три направления: "Местный дом культуры", "Театры малых городов" и "Театры - детям".

Благодаря данному проекту более 100 сельских досуговых учреждений в Якутии с 2017 года получили новое светозвуковое оборудование, зрительские кресла, занавесы и др.