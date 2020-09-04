В Приморье открыли выставку художника, украсившего Владивосток монументальными мозаиками

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Выставка работ заслуженного художника России Анатолия Кацука (1940 - 2008), украсившего Владивосток монументальными мозаичными панно, открылась в пятницу в Пушкинском театра Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). На ней представили все грани творчества автора - картины, гобелены, эскизы и фотографии его масштабных работ, сообщил ТАСС директор учреждения Александр Вовненко.

"На открытии выставки присутствовали дочь, внучка и вдова Анатолия Владимировича. Гостями вернисажа в первый день стали около 90 человек. Мы рассчитываем, что интерес публики к мероприятию сохранится на протяжении всех трех месяцев работы выставки", - сказал Вовненко.

По словам Вовненко, Пушкинский театр ДВФУ открыл для себя творчество Кацука полгода назад и при первом же рассмотрении стало ясно, что мастер работал в разных жанрах и техниках, а его деятельность не умещается в рамки общеизвестного дальневосточного искусства.

"Огромное наследие художник оставил в виде гобеленов, шпалер - этот жанр и техника невероятно трудоемкие, очень время- и энергозатратные, и от этого очень редкие. В этой технике Анатолий Кацук преуспел, создал много полотен - больших, монументальных, камерных. Их судьба не всегда, к сожалению, радостная: большое число произведений утрачены, и у нас есть только фотографии либо эскизы", - сказал Вовненко.

Руководитель театра отметил, что монументалистика является отдельной частью творчества дальневосточного художника. Он создавал мозаичные панно, малые скульптурные и архитектурные формы во Владивостоке в 1970-1980-е годы. Одной из самых известных монументальных работ художника является композиция "Земля, вода, небо" на видовой площадке "Орлиное гнездо", где изображены женские фигуры, олицетворяющие три стихии.

Особое внимание организаторы выставки уделили работам, которые художник посвятил рыбацкому труду. "Творчество Анатолия Кацука связано с Шикотаном, шикотанской художественной школой. Кацук не делает плакатов во славу рыбацкого труда, Кацук показывает, как микромир небольшого рыбацкого поселка пытается вписаться в мир удивительной природы острова Шикотан", - отметил Вовненко и добавил, что для контраста на выставке представили серию советских плакатов, посвященных рыбацкому труду.

Анатолий Кацук

Кацук родился в 1940 году в Хорольском районе Приморья. После окончания Владивостокского художественного училища продолжил учебу на отделении дизайна Московского высшего художественно-промышленного училища. Затем вернулся на Дальний Восток, где с 1976 по 1993 год входил в Шикотанскую творческую группу, названную так в честь острова, куда живописцы приезжали работать летом и где создали тысячи пейзажей. Кацук основал секцию декоративно-прикладного искусства Приморской организации Союза художников РСФСР и 12 лет руководил ею.