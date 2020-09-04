Российский фильм "Спутник" возглавил топ американского iTunes в категории "хоррор"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Российский фантастический фильм "Спутник" Егора Абраменко занял первое место в категории "хоррор" в американском iTunes, сообщает в пятницу пресс-служба видеосервиса more.tv, на котором состоялась премьера проекта.

"После кинотеатрального проката в США российский фильм "Спутник" возглавил американский iTunes, заняв первое место в категории "хоррор" и пятое место в разделе "кино". Впервые отечественному фильму удалось не только преодолеть отметку в топ-5, но и возглавить рейтинг предпочтений американских пользователей сервиса", - рассказали в more.tv.

По словам Михаила Врубеля, продюсера студии "Водород", которая занималась производством картины, к создателям уже обратились несколько голливудских продюсерских компаний с предложениями о создании ремейка.

"Фильм вызвал серьезный интерес у фестивалей. На сегодняшний день "Спутник" был представлен на более чем 13 международных фестивалях, включая знаменитый TriBeCa (фестиваль в Нью-Йорке). Высокий уровень внимания к картине со стороны отборщиков, положительные отзывы значимых западных кинокритиков - все это обещает долгую жизнь нашему фильму и, надеемся, не одну победу", - добавил продюсер фильма, основатель студии Hype Film Илья Стюарт, которого процитировали в пресс-службе.

Фантастический триллер "Спутник" Егора Абраменко стал первым крупным российским релизом, выпущенным онлайн в период закрытия кинотеатров. Премьера картины состоялась одновременно в онлайн-кинотеатрах more.tv и ivi, а также видеосервисе Wink 23 апреля. Международный прокат картины на широких экранах уже стартовал в Америке, Австралии и странах Прибалтики.

Картину "Спутник" также покажут в Германии, прокат запланирован в странах Латинской Америки, на видеосервисах в Великобритании и в других странах. Действие картины разворачивается в СССР в 1983 году. Страна празднует возвращение на землю советского космического аппарата, но от людей скрывают, что выжил лишь один космонавт. Факты указывают на то, что в полете участники экспедиции столкнулись с новой формой жизни и, вероятно, привезли ее с собой. Загадку случившегося предстоит разгадать нейрофизиологу Татьяне Климовой. Роли в триллере исполнили Оксана Акиньшина, Петр Федоров, Федор Бондарчук и другие.