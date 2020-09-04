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Консорциум вузов в сфере культуры и искусства планируется создать в Чувашии

С такой инициативой выступила заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова

ТАСС, 4 сентября. Заместитель министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова предложила сделать Чувашию пилотным регионом по развитию высшего образования в сфере культуры и искусства. Об этом она сообщила в пятницу на встрече с врио главы республики Олегом Николаевым в Чебоксарах.

"Чувашия - один из немногих субъектов страны, в которых сохранились вузы культуры и искусства, региональные вузы. <…> Предлагаем, чтобы Чувашия стала пилотным регионом по созданию образовательного консорциума - объединения нескольких вузов", - привели слова Яриловой в пресс-службе администрации главы республики.

Заместитель министра уточнила, что один из федеральных вузов уже согласился подписать соглашение с чувашским вузом о сотрудничестве и наставничестве. Ярилова уточнила, что это только первое соглашение в рамках объединения. По ее мнению, в дальнейшем к этой работе присоединятся и работодатели, и наука и все, кто неравнодушен к развитию образования в сфере культуры и искусства.

Врио главы Чувашии поддержал идею заместителя министра культуры России. Он также заверил, что со своей стороны будет оказывать всяческое содействие в этом вопросе.

Теги
РоссияНиколаев, Олег АлексеевичЧувашия
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