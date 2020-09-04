Театр "Кремлевский балет" отложил начало сезона

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Театр "Кремлевский балет" перенесет открытие юбилейного, тридцатого сезона, которое было запланировано на 6 сентября. Об этом сообщил ТАСС в пятницу пресс-секретарь Государственного Кремлевского дворца Константин Ярошевский.

"Открытие сезона отложено", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что "Кремлевский балет" возобновит работу после карантина, связанного с пандемией коронавируса, показом "Лебединого озера" Петра Чайковского.

Театр "Кремлевский балет" создан хореографом, народным артистом России Андреем Петровым в 1990 году, труппа выступает на сцене Государственного Кремлевского дворца.

Репертуар театра включает как спектакли в постановке великих мастеров прошлого, Мариуса Петипа, Александра Горского, Льва Иванова, так и балеты выдающихся хореографов современности. Визитной карточкой "Кремлевского балета" стали "Щелкунчик", "Лебединое озеро", "Жизель", "Спящая красавица" и другие классические шедевры в постановке Петрова.