Исторический музей откроет в Туле две выставки к 500-летию Тульского кремля

ТУЛА, 4 сентября. /ТАСС/. Государственный исторический музей (ГИМ) к 500-летию Тульского кремля, которое будет отмечаться 26 сентября, откроет в Туле две выставки, на которых представит реликвии из фондов музея и материалы, посвященные истории создания крепости. Об этом сообщил директор музея Алексей Левыкин в пятницу в Туле, где вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел выездное заседание по подготовке к празднованию юбилея кремля.

"10 июня 2019 года на площадке ГИМ на Красной площади была открыта выставка к 500-летию Тульского кремля, за срок ее работы с 10 июня по 30 сентября ее посетили десятки тысяч москвичей и гостей столицы. <...> Эта же выставка под названием "Южный щит России. 500 лет Тульскому кремлю" будет организована на площадке Тульского государственного музея оружия, дата открытия - 23 сентября, в настоящий момент происходят монтажные работы", - сказал Левыкин.

Вторая экспозиция, по его словам, будет открыта в филиале ГИМ в музейном квартале Тулы, она приурочена не только юбилею Тульского кремля, но и к 150-летию исторического музея, которое будет отмечаться в 2022 году. "Выставка будет называться "Шедевры и реликвии государственного исторического музея". Это будут не только артефакты, но и памятники, самым тесным образом связанные с основными событиями истории Российской империи, СССР. Я думаю, эта выставка привлечет большое количество и туляков, и гостей Тулы", - отметил Левыкин, добавив, что с 5 сентября начнется транспортировка экспонатов для выставки, завершить ее создание планируется к 18 сентября.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и губернатор Тульской области Алексей Дюмин после заседания оргкомитета проинспектировали готовность объектов Тульского кремля и музейного квартала к празднованию юбилея. Чернышенко отметил, что все запланированные мероприятия, а их больше 100, включая ремонт и реставрацию, выполнены в полном объеме или близки к завершению. "Работы, которые ведутся в регионе в рамках этого проекта, позволят нам выполнить одно из поручений президента России Владимира Путина в рамках национальных проектов: до 2030 года в 3 раза увеличить количество посещений культурных мероприятий и создать такие центры притяжения туристов", - добавил он.

Дюмин отметил, что в историческом центре Тулы сформирован культурный кластер, основой которого стал кремль и филиалы федеральных музеев, и поблагодарил правительство РФ за поддержку, оказанную региону. "У нас появилась большая возможность за три года реализовать достаточно масштабные проекты. <...> Наш Тульский кремль был одним из главных форпостов и уже в новых редакциях учебников по истории наших школьников появится большой раздел о Тульском кремле", - сказал губернатор.

О Тульском кремле

Тульский кремль - памятник оборонного зодчества XVI века. Завершение его строительства в 1520 году и начало создания системы оборонительных укреплений Большой засечной черты имело ключевое значение в истории России. Эта система в XVI-XVII вв. объединила территории нынешних Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Орловской и Белгородской областей. Непрерывная цепь укреплений протянулась более чем на 4 тыс. км, она защищала границы государства от постоянных набегов с юга.

Указ о праздновании 500-летия Тульского кремля президент РФ Владимир Путин подписал 10 ноября 2016 года. В рамках подготовки к юбилею был организован ремонт объектов культурного наследия, началось создание музейного квартала в историческом центре Тулы, благоустройство в исторических городах, в том числе в Чекалине (бывшем Лихвине), Одоеве, Белеве, Дубне, Крапивне и других, которые в разные периоды сыграли важную роль в истории Тульской области. В музейном квартале откроются филиалы Государственного исторического музея, музея-заповедника "Поленово", музея-усадьбы "Ясная поляна", музея-заповедника "Куликово поле", Тульского музея оружия и ряда региональных учреждений культуры.