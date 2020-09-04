Машков рассказал о планах Московского театра Олега Табакова на юбилейный сезон

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Московский театр Олега Табакова под руководством народного артиста России Владимира Машкова объявил планы юбилейного (35-го) сезона. В том числе худрук планирует сделать постановку по пьесе Кена Людвига "Шекспир в Голливуде", о чем он сообщил на сборе труппы в пятницу.

"Пьеса Кена Людвига никогда не шла в России. Сейчас мы пытаемся урегулировать права. Если все будет нормально, в ближайшее время я приступлю к ней на нашей новой сцене. Это будет большой, яркий спектакль. Мы продемонстрируем технологические возможности, актерские способности и их соединение", - сказал режиссер.

По его словам, 35-й сезон откроется двумя премьерами: 7 сентября пройдет спектакль "Старший сын" по пьесе Александра Вампилова на исторической сцене театра, а спектакль "И никого не стало" по одноименной пьесе Агаты Кристи состоится 10 сентября на сцене на Сухаревской.

В театре будет также работать режиссер Александр Марин, который поставит спектакль "И грех, и смех" по рассказам Антона Чехова. Режиссер Сергей Газаров сделает постановку "Полоумный Журден" по пьесе Михаила Булгакова. "Мы уже второй сезон обращаемся к драматургии, в свое время прославившей наш театр. Олег Павлович очень точно подбирал актерскую драматургию, где можно было максимально раскрыться. В ней и был "дух Табакерки". Теперь мы обращаемся к этой пьесе, мне кажется, это будет яркий и неожиданный спектакль", - подчеркнул Машков.

Работа Школы Олега Табакова

Три режиссера-педагога Театральной школы Олега Табакова поставят спектакли на сцене театра. Так, Анна Гуляренко представит спектакль "Фантазии Фарятьева" по пьесе Аллы Соколовой, Михаил Хомяков сделает спектакль "Билокси-блюз" по пьесе Нила Саймон, Артур Касимов - спектакль "С любимыми не расставайтесь" по пьесе Александра Володина, а Юлия Капустян станет режиссером постановки по роману Павла Санаева "Хроники Раздолбая".

С этого года Театральная школа Олега Табакова получила право на обучение студентов по программе высшего образования, интегрированной с программой среднего общего образования, по специальности "Актерское искусство". Студентом школы можно стать после 9-го класса, учиться нужно будет 5 лет, можно получить диплом о высшем образовании.

Принять участие в отборе смогут ученики 9-х и 10-х классов школ в разных регионах страны с 15 сентября. На первом этапе абитуриентам предлагается отправить видеовизитки. Авторы лучших презентаций получат приглашение на очные отборочные туры, которые будут проходить с ноября 2020 года по июнь 2021 года в регионах России.

Педагоги театральной школы Олега Табакова проведут личные встречи с претендентами в Кемерово, Новосибирске, Красноярске, Саратове, Туле, Екатеринбурге, Москве. Те, кто пройдут эти туры, будут приглашены в столицу для участия в финальном отборе из трех этапов.

О ремонте

В новом сезоне театр запланировал ремонт исторической сцены на Чаплыгина. Реконструкция проходит при поддержке мэрии Москвы. В театре не исключают, что придется немного раньше завершить театральный сезон на Чаплыгина, чтобы своевременно завершить все ремонтные работы к сентябрю 2022 года.

Ожидается, что сцена и зрительный зал будут оснащены современным оборудованием, будут оформлены новое фойе, комфортные засценические помещения, гримерные комнаты, административные и складские помещения.

В рамках сбора труппы сотрудникам разных цехов вручили серебряные знаки - за 10 лет работы в театре, золотые знаки - за 15 лет. Были награждены как артисты театра, так и рабочие по ремонту, заведующие складом, мойщики посуды. Театром принято решение - с 1 сентября 2020 года увеличить всем сотрудникам оклады на 10%.