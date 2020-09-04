На Венецианском кинофестивале состоялась премьера фильма "Китобой" Филиппа Юрьева

РИМ, 4 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Премьера ленты российского режиссера Филиппа Юрьева состоялась в пятницу в рамках параллельной программы авторского кино "Венецианские дни" на 77-м Венецианском кинофестивале. Фильм-притча, снятый на Чукотке, стал дебютной полнометражной работой режиссера, на счету которого несколько короткометражек и документальных картин.

Автору удалось несмотря на все сложности с передвижением в условиях пандемии добраться до фестивальной площадки, где его тепло приняла публика. Как он рассказал корреспонденту ТАСС, пандемия немало препятствовала и процессу создания картины. "К счастью, съемки на Чукотке мы провели раньше - с июня по сентябрь, но коронавирус больно ударил по постпродакшену, который мы заканчивали в Польше и Бельгии (страны копродукции - прим. корр. ТАСС). Только благодаря отбору на фестиваль в Венецию был стимул все вовремя закончить", - признался режиссер.

Идея фильма

Он рассказал, что идея картины у него возникла почти шесть лет назад, а набросок сценария лежал с 2015 года, проект запускался несколько раз, но только сейчас его удалось завершить. "Я рад, что проект сохраняет свежесть, а у меня не угас к нему интерес", - поделился Юрьев.

Фильм, одновременно и притча, и роуд-муви, рассказывает о молодом парне Лешке, живущем на Чукотке, где от Аляски его поселок отделяют 90 км Берингова пролива. Он занимается традиционным промыслом по отлову китов. И влюбляется в американскую девушку, которую видит на сайте "для взрослых".

"Сценарий я писал интуитивно, я никогда не был на Чукотке, но мне всегда казалось, что эта история очень подходит такому месту. И не обманулся, когда я приехал, то понял, что все ложится", - рассказал режиссер, выступивший и автором сценария.

Он пояснил, что это "история о том, как тяжело жить на отрезанном острове с гаснущим интернетом, когда хочешь быть частью огромного мира".

Поддержка мастера

Продюсером фильма выступил Алексей Учитель, у которого Юрьев учился.

"Мало кто верил в проект. Это - не прокатное кино, авторское, дорогое, и немногие были готовы поддержать его", - вспоминает Юрьев. Учитель, по его словам, долго ждал что-то от своего ученика, и, хотя понадобилось немало времени, Юрьев не разочаровал своего наставника. "Ему сразу понравился сценарий, и он поддержал проект", - сказал Юрьев.

"Китобой" в Венеции может претендовать на престижный приз в номинации лучший дебют - премию "Лев будущего" имени Луиджи Де Лаурентиса. Сразу после Италии картина будет представлена на российском "Кинотавре", а затем планируется показать ее еще на нескольких фестивалях, сообщили продюсеры.