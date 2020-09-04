Джазовый фестиваль в Сочи пройдет в формате open air

СОЧИ, 4 сентября. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль джаза, который пройдет в Сочи с 24 по 26 сентября, состоится в формате open air, на свежем воздухе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации города в пятницу.

"Sochi Jazz Festival пройдет на курорте с 24 по 26 сентября. Международный фестиваль Игоря Бутмана станет уже одиннадцатым по счету. В этом году его проведут в формате open air на улице Навагинской и площади Флага", - сообщили в пресс-службе.

Разрешение федерального Роспотребнадзора организаторы получили, сейчас идут согласования с региональным ведомством. "Мы рады, что праздник джаза возвращается в Сочи. Фестиваль состоится с учетом всех требований эпидемиологической безопасности. Мы уверены, несмотря на необходимые ограничительные мероприятия, жители и гости курорта получат положительные эмоции, а джазовый фестиваль станет важным культурным событием бархатного сезона", - привели в пресс-службе слова вице-мэра Полины Деняк.

Традиционно в музыкальном мероприятии примут участие известные российские джазмены. 25 сентября с оркестром маэстро Игоря Бутмана на сцену "Фестивального" выйдут Лариса Долина и Валерий Сюткин. Там же 26 сентября состоятся концерты певицы Fantine и Сергея Мазаева. Кроме того, бесплатные концерты на площади Флага откроют джазовые коллективы из Челябинска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Москвы и Сочи.

По данным пресс-службы, будет организована и образовательная программа. Так, на протяжении трех дней в сочинском училище искусств и музыкальной школе пройдут мастер-классы от именитых участников фестиваля.

Sochi Jazz Festival является одним из самых значимых событий в культурной жизни России. Несколько лет подряд он входит в десятку лучших джазовых фестивалей страны.