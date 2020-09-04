Российские художники представили на выставке написанные на улицах Кирова работы

КИРОВ, 4 сентября. /ТАСС/. Выставка работ участников XV Всероссийского Васнецовского пленэра открылась в Вятском художественном музее. Пленэр проходил с 25 августа по 4 сентября, две недели 11 художников из нескольких городов России работали на улицах Кирова, сообщается на сайте правительства области.

"Написанные работы сегодня, 4 сентября, выставили в мраморном здании Вятского художественного музея. Более 80 работ живописцев изображают старинные улочки, перекрестки и площади, отдельные дома, храмы и монастыри, укромные уголки дворов, городскую набережную. В своих произведениях художники сумели в яркой образной форме передать своеобразие старинных вятских городов", - говорится в сообщении.

Более 15 картин авторы передали в собрание музея, другие работы участников пленэра будут экспонироваться на художественных выставках России. Лауреатом премии имени художников Виктора и Аполлинария Васнецовых, учрежденной правительством Кировской области, в номинации "Вдохновение" стала художественный руководитель юбилейного Васнецовского пленэра Ирина Рыбакова. За время работы на Вятке она написала 11 полотен.

"С первых дней работы в Кирове было понятно, что здесь вдохновение не придется искать. Ваши старинные улочки, невероятная самобытная атмосфера и, конечно, люди, которые искренне интересовались процессом нашей работы. Толпы ребят собирались вокруг этюдников, все старались нас чем-то вкусным угостить, это так мило, искренне, не во всех городах это бывает", - цитирует пресс-служба Рыбакову.

В 2020 году проект реализуется в рамках национального проекта "Культура" при поддержке Министерства культуры, на реализацию проекта получен грант Российского фонда культуры. В предыдущие годы пленэр проходил в селе Рябово Зуевского района, городе Уржуме и местах, тесно связанных с жизнью братьев Васнецовых.

О художниках Васнецовых

Виктор Михайлович Васнецов (1848-1926) - русский художник-живописец и архитектор, мастер исторической и фольклорной живописи, родился в русском селе Лопьял Уржумского уезда Вятской губернии. Наиболее известные работы Васнецова - "Витязь на распутье", "Аленушка", "Иван-Царевич на Сером Волке", "Богатыри" и другие. Аполлинарий Михайлович Васнецов - русский художник, мастер исторической живописи, искусствовед, брат Виктора Васнецова.