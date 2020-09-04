Севастопольский театр оперы и балета открыл первый сезон

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 сентября. /ТАСС/. Первый театральный сезон Севастопольского государственного театра оперы и балета открылся в пятницу, сообщили журналистам в пресс-службе городского правительства.

"У нас сегодня первое открытие театрального сезона государственного театра оперы и балета в Севастополе. Этот сезон открывается с невероятным размахом - выступают звезды мирового балета", - приводятся в сообщении слова врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

Театр оперы и балета был учрежден по поручению президента РФ и создается в рамках южного культурно-образовательного кластера. Здание для него еще не построено, поэтому для открытия сезона используется сцена Севастопольского академического русского драматического театра им. Луначарского.

В честь открытия 4 и 5 сентября на сцене театра им. Луначарского пройдут премьерные гала-концерты "Звезды мирового балета". В них примут участие солисты Большого и Мариинского театров, в том числе артист балета Сергей Полунин, примы-балерины Большого театра Светлана Захарова и Екатерина Крысанова, премьеры Мариинского театра Владимир Шкляров и Тимур Аскеров и другие.

О кластере

В течение пяти лет на мысе Хрустальный в центре Севастополя планируется построить один из четырех российских музейно-культурных комплексов, в который войдут филиалы ведущих театрального и хореографических училищ РФ, театр оперы и балета, выставочный зал, а также музей обороны Севастополя в 1941-1942 гг.