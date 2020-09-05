Чемпионат ArtMasters представит музыкальное шоу совместно с фестивалем "Таврида - АРТ"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Полуфиналисты Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters вместе с участниками арт-кластера "Таврида" представят пиротехническое, музыкально-танцевальное шоу, которое пройдет на фестивале "Таврида - АРТ". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе чемпионата.

"Шоу откроется музыкальным выступлением под работу световых и лазерных лучей, а также холодных фонтанов. Главными героями станут Таврида - вдохновительница всех творцов - и ее Мастер. Их совместный танец на фоне атмосферных видов у маяка станет олицетворением единения любви и искусства", - сказали в пресс-службе.

На сцене будут использоваться пиротехнические и световые инструменты, а также водные эффекты. Перед зрителями выступят артисты балета с хореографическими номерами. Финал мероприятия пройдет на море, участники фестиваля увидят яркое пиротехническое шоу с фейерверками, дополненное мелодичным музыкальным сопровождением.

Шоу завершит программу фестиваля "Таврида - АРТ", который проходит со 2 по 6 сентября в Крыму. Фестиваль "Таврида - АРТ" входит в федеральный проект "Социальная активность" национального проекта "Образование" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Организатор проекта - АНО "Центр развития культурных инициатив".

Чемпионат ArtMasters организован при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства культуры РФ, Министерства просвещения РФ и правительства Москвы. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.