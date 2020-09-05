Театр "Ла Скала" возобновил работу

РИМ, 5 сентября. /ТАСС/. Исполнением "Реквиема" Джузеппе Верди в память о всех жертвах пандемии COVID-19 миланский театр "Ла Скала" возобновил прерванный в конце февраля сезон. Как сообщается на сайте театра, выступление хора и оркестра "Ла Скала", а также нескольких солистов состоялось, как и анонсировалось, в пятницу вечером в Кафедральном соборе (Дуомо) Милана.

За дирижерским мостиком стоял Риккардо Шайи, а в зале присутствовал президент республики Серджо Маттарелла. 7 и 9 сентября "Реквием" исполнят в Бергамо, одном из наиболее затронутых пандемией городе. Отдельный концерт в "Ла Скала" будет дан для медиков. Затем на сцене пройдут оперы - "Травиата" и "Аида" Верди и "Богема" Джакомо Пуччини.

Мэр Милана Джузеппе Сала назвал возобновление работы театра - "сигналом возвращения к нормальной жизни". В театре будет сокращено число посадочных мест, а также предприняты все меры безопасности как для публики, так и для артистов.

В связи с необходимостью соблюдения дистанции, в том числе на сцене, театрам пришлось изменить свои афиши, заменив крупные спектакли с участием многочисленных певцов и танцоров на оперы в концертной форме и небольшие балеты в исполнении солистов. Так, в Римской опере после вполне успешного летнего сезона, впервые проведенного на открытой площадке Большого цирка (Чирко Массимо, древнеримского ипподрома), в сентябре пройдет ряд концертов, а в октябре впервые на римской сцене будет поставлена неоконченная опера Моцарта "Заида". В ноябре сохранится постановка "Травиаты", режиссером которой выступит София Коппола с костюмами Valentino. В пятницу концертную деятельность возобновил венецианский театр "Ла Фениче", который также провел несколько выступлений летом.

Локальная вспышка COVID-19 была выявлена на севере Италии 21 февраля. Театры в Милане и Венеции стали первыми учреждениями культуры, закрывшимися из-за опасности распространения заражения. В начала пандемии число инфицированных в Италии достигло почти 275 тыс., из которых 35,5 тыс. умерли.