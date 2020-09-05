Международный кинофестиваль в Марракеше отменили из-за коронавируса

РАБАТ, 5 сентября. /ТАСС/. Очередной, 19-й по счету Международный кинофестиваль в Марракеше отменен из-за санитарного кризиса, вызванного пандемией коронавируса нового типа. Об этом говорится в обнародованном в пятницу коммюнике оргкомитета.

"В связи с санитарным кризисом, вызванным пандемией COVID-19, ее тревожным развитием во всем мире и неопределенностью, которую она создает, Фонд Международного кинофестиваля в Марракеше решил отменить 19-й смотр, запланированный на ноябрь 2020 года", - отмечается в документе.

Фестиваль в Марракеше, проходящий с 2001 года под патронажем короля Мухаммеда VI, за минувшие годы превратился в представительный международный кинофестиваль, собирающий известных актеров и режиссеров.

Среди экспертов он удостоился звания одного из самых престижных в странах Средиземноморья и стал большим событием в культурной жизни Марокко. Частыми гостями марокканского кинофестиваля становятся звезды Голливуда, европейского и российского экрана.