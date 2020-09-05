В музее Бунина в Ельце впервые покажут письмо писателя, уцелевшее при обыске у его родных

ТАСС, 5 сентября. Литературно-мемориальный музей Ивана Бунина в Ельце Липецкой области к 150-летию писателя впервые покажет его письмо к троюродному брату Константину Бунину, случайно уцелевшее при обыске в семье его родственников. Об этом рассказала ТАСС заведующая музеем Бунина в Ельце Татьяна Газина.

"К 150-летию Бунина мы впервые выставим письмо Ивана Алексеевича к его троюродному брату Константину Алексеевичу Бунину. Это письмо нам несколько лет назад преподнесла в дар ближайшая родственница писателя - Раиса Михайловна Колтыгина (урожденная Бунина), которая жила в селе Соколовском Краснодарского края. Она была внучкой генерала царской армии Константина Алексеевича Бунина", - рассказала Газина.

Она добавила, что это единственное письмо Бунина в фондах музея, оно никогда ранее не выставлялось, а к юбилею писателя будет экспонироваться в течение двух недель. "Письмо на очень тонкой бумаге, на нем стоит номер 16, это была семейная реликвия, их единственное сохранившееся письмо от Ивана Алексеевича, во время обыска все остальные письма пронумеровали и реквизировали. А это, как говорила Раиса Михайловна, при обыске отлетело к камину и в суматохе как-то затерялось и уцелело. Ее семья сильно пострадала, родителей репрессировали", - сказала заведующая музеем.

По словам собеседницы агентства, на выставке в музее к 150-летию Бунина также представят несколько книг с его автографами и конверты его писем художнику Петру Нилусу. По словам Газиной, в Ельце Липецкой области Иван Бунин впервые побывал в возрасте пяти лет, сюда его привезли на ярмарку для покупки сапог. С 10 лет Бунин жил на квартирах в Ельце во время учебы в мужской гимназии, его последним адресом в этом городе стал дом мещанки Ростовцевой - в нем располагается литературно-мемориальный музей писателя.

По словам Газиной, литературно-мемориальный музей И. А. Бунина в Ельце создан в 1988 году, насчитывает около 7 тыс. единиц хранения, в том числе личные вещи писателя. Например, чемодан, с которым писатель ездил на вручение Нобелевской премии. Музей ежегодно посещают более 10 тыс. человек. В Ельце проводят фестиваль событийного туризма "Антоновские яблоки", названный по одноименному рассказу Бунина, в этом году он состоится 26-27 сентября.

Иван Алексеевич Бунин - классик русской литературы, Нобелевский лауреат (1933), автор произведений "Деревня", "Окаянные дни", "Жизнь Арсеньева", "Митина любовь", сборника рассказов "Темные аллеи". Родился 22 (10) октября 1870 года в старинной дворянской семье в Воронеже, где семья жила в специально купленном доме на время учебы старших сыновей. Позже семья переехала в имение Озерки Орловской губернии (позже Елецкий уезд, сейчас - Становлянский район Липецкой области). 26 января 1920 года Бунин навсегда покинул Россию, до 1959 года его произведения на родине практически не издавались. Умер 8 ноября 1953 года в Париже, похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.