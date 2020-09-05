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На Камчатке начался межрегиональный джазовый фестиваль на берегу Тихого океана

На нем выступят 13 приглашенных артистов и свыше 30 музыкантов региона. В том числе будут исполнены джазовые аранжировки по мотивам музыкального фольклора коренных малочисленных народов Севера

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сентября. /ТАСС/. Первый межрегиональный джазовый фестиваль, в котором принимают участие 13 приглашенных артистов и более 30 музыкантов края, начался на побережье Тихого океана на Камчатке, сообщили ТАСС в региональном министерстве культуры.

"Уже выступили гости из Москвы, сегодня на сцену поднимутся также артисты из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, именитые камчатские звезды. Погода порадовала, очень много жителей и гостей полуострова приехали на Халактырский пляж с его уникальным черным вулканическим песком, работают несколько площадок для гостей разных возрастов. Сегодня на берегу Тихого океана несколько часов нон-стоп будет звучать джаз в самых разных жанрах и направлениях", - рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что на фестивале будет учтен и национальный колорит: планируется исполнение джазовых аранжировок по мотивам музыкального фольклора коренных малочисленных народов Севера, которые будут исполнены совместно с артистами национальных коллективов.

Халактырский пляж находится на восточном побережье Камчатки в 15 км от Петропавловска-Камчатского. Отличительной чертой этого пляжа является черный вулканический песок. Это редкое явление, причиной которого служат постоянные извержения вулканов на полуострове.

Теги
РоссияКамчатский край
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