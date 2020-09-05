Умер бывший директор РАМТа Владислав Любый

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Владислав Любый, возглавлявший в 1998-2015 годах Российский академический молодежный театр (РАМТ) ушел из жизни после долгой болезни. Об этом сообщается на сайте учреждения.

"3 сентября 2020 года после долгой болезни ушел из жизни Владислав Любый, директор РАМТа с 1998 по 2015 год. Владислав Викторович был глубоко профессиональным человеком, энергичным, увлеченным, обладающим тонкой интуицией и четким пониманием сложной системы управления репертуарным театром", - говорится в сообщении.

Владислав Любый был инициатором Творческой лаборатории "Молодые режиссеры - детям", за что удостоен международной театральной премии им. К. С. Станиславского в номинации "Театральное дело". Под его руководством в 2007 году театр выпустил трилогию "Берег утопии", в 2010 году - 13 премьер совершенно разных стилей и жанров, отмечается на сайте.