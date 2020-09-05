Сцена Александринки в Москве станет площадкой взаимодействия национальных театров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Московский филиал Национального драматического театра России - Александринского театра, который планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году, станет площадкой для взаимодействия национальных и региональных театров России, а также национальных театров других стран. Об этом сообщил ТАСС в субботу художественный руководитель театра Валерий Фокин.

"Сама площадка представляет собой весь сбор, который на сегодняшний день существует, по театральной технике, по возможности театральных технологий, - сказал Фокин. - Но главное - художественная идея, то есть зачем такая замечательно оснащенная площадка нужна. И тут уже вопрос идеологический, я бы даже сказал, государственный. Это должна быть площадка для аккумуляции работы национальных театров России. И мы как первый национальный театр России, наша миссия и наша очень важная задача - аккумулировать вокруг себя действия и творчество национальных театров России и региональных театров".

Московская сцена Александринского театра появится рядом с музеем-заповедником "Коломенское", на пересечении проспекта Андропова и Нагатинской улицы. В августе опубликовали проект постановления правительства РФ, согласно которому на завершение строительства и ввод в эксплуатацию московского филиала Александринского театра из федерального бюджета планируется выделить инвестиции в размере 13,4 млрд рублей. Площадь филиала составляет 31,5 тыс. кв. м.

Залы-трансформеры

С точки зрения технического оснащения московский филиал Александринки станет воплощением опыта, как уже наработанного самим театром, так и всей международной экспертизы, отметил Фокин.

"Там несколько сценических пространств, там замечательная планируется медиастудия, репетиционные залы, два зала-трансформера - как большой, так и малый, которые не просто меняются, а меняют полное расположение - и на сцене, и в зале, что очень важно. То есть можно играть в любых местах", - рассказал художественный руководитель.

Территория совместного творчества

С художественных позиций новая площадка станет территорией взаимодействия и совместного творчества национальных и региональных театров. В рамках Театральной олимпиады 2019 года Александринский театр как один из главных ее соорганизаторов представил специальную программу, в которой участвовали 7 национальных театров России. "Они показывали очень интересные опыты и свои театральные пробы. Смысл и задача - чтобы проявления этих национальных театров, их работы, спектакли и выступления, аккумулировались бы на этой площадке, чтобы она стала бы не просто смотром, но еще и площадкой для их взаимодействия", - отметил он.

В перспективе речь идет о совместных постановках таких театров. "Например, соединить замечательный национальный театр в Якутии с его традициями, фольклором, с национальным театром восточным с индийским национальным театром - это, мне кажется, тот симбиоз, то неожиданное сочетание, которое может дать новые импульсы - просто поисковые, эстетические", - пояснил собеседник агентства.

Поддержка коллег

Такая концепция площадки в Москве обсуждалась Фокиным с руководителями нескольких национальных театров, в том числе Татарстана, Якутии, Чечни. "Они все очень поддерживают эту идею, потому что считают плодотворной, в художественном отношении очень важной", - отметил он.

"Соединение этой художественной задачи и суперсовременной площадки театральной дает, конечно, абсолютную важность. Потому что мы, во-первых, просто выступления и приезды этих театров давно не видели. А здесь, в Москве, на этой территории, иметь возможность показывать свои работы, иметь возможность работать и иметь возможность копродукции - это огромное, государственное, я считаю, дело", - резюмировал Фокин.

Фокин рассказал, что в настоящее время работы по проектированию площадки завершены. "Проект сложный, трудный, но тем не менее все завершено. Он сейчас в госэкспертизе. И дальше надо начинать работать, если позволят обстоятельства", - отметил он.

О театре

Национальный драматический театр России (Александринский театр) является старейшим национальным театром России, он учрежден Сенатским указом от 30 августа 1756 года. В разные годы в театре работали выдающиеся театральные режиссеры Всеволод Мейерхольд, Георгий Товстоногов, Николай Акимов и другие, а спектакли александринцев вошли во все мировые энциклопедии театра. В 2014 году Александринскому театру присвоен статус национального достояния, в апреле 2016 года театр включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов РФ. Название присвоено учреждению в январе 2020 года.