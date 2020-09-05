Власти Петербурга присудили премии 17 учреждениям культуры на сумму 150 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга присудило премии 17 коллективам городских музеев, театров и библиотек на общую сумму около 150 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора.

"Александр Беглов подписал постановление правительства Санкт-Петербурга о присуждении премий коллективам государственных учреждений культуры Санкт-Петербурга за 2019 год. Премии присуждены 17 учреждениям по 8 номинациям: за достижения в развитии драматического театрального искусства, за достижения в развитии музыкального театрального искусства, за достижения в развитии театрального искусства для детей, за сохранение и развитие музыкального искусства, за достижения в области библиотечно-информационного сетевого взаимодействия, за достижения в области развития детского чтения, за достижения в экспозиционно-выставочной работе, за сохранение и изучение культурно-исторического наследия", - говорится в сообщении.

Размер соответствующего премиального фонда составляет 150 млн рублей, отметили в пресс-службе. Среди учреждений, которым присуждена премия, - театр "Мастерская", ТЮЗ имени А. А. Брянцева, Театр-фестиваль "Балтийский дом", Театр эстрады имени Аркадия Райкина, Музей обороны и блокады Ленинграда, Музей театрального и музыкального искусства, Центральная городская детская библиотека имени А. С. Пушкина и другие.

В пресс-службе также отметили, что губернатор провел рабочее совещание с членами правительства Санкт-Петербурга по вопросам возобновления деятельности учреждений культуры. "Наши музеи, театры, библиотеки не прекратили своей деятельности в это трудное время. Они стали инициаторами онлайн-трансляций на своих сайтах и в социальных сетях. Их смотрели во всем мире. Именно учреждения культуры помогли многим жителям пережить эти месяцы", - привели в пресс-службе слова Беглова.

Ранее на этой неделе глава города подписал постановление правительства Санкт-Петербурга, в соответствии с которым с 12 сентября в городе возобновляется работа театров, кинотеатров, иных организаций исполнительских искусств. Обязательное условие - соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора, стандарта безопасной деятельности, социальной дистанции.